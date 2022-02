Fran Rivera fue el primer invitado de '10 momentos', el programa de Anne Igartiburu en Telemadrid, y allí repasó su trayectoria personal y profesional. Además de recordar su boda con Eugenia Martínez de Irujo y de recibir una sorpresa de Tana, su hija mayor, que debutó en televisión, habló de la relación que tiene con sus hermanos, Cayetano y Kiko Rivera. El momento número cuatro es uno de los más especiales porque muestra la relación de cariño con el DJ, a la vez que convive con el conflicto de Isabel Pantoja.

Fran Rivera e Isabel Pantoja

El torero ha decidido finalmente tirar la toalla con Isabel Pantoja. El hijo mayor de Paquirri tiene claro que la tonadillera jamás ha querido devolverle, ni a él ni a Cayetano, los objetos de su padre: "Ya ha prescrito, judicialmente es imposible. No voy a llevar a mi hermano a un juzgado. Lo que sí, que se sepa quién es cada uno. Esa persona no quería a mi padre, pero que además se regodee con el paso de los años... Yo he estado muchos años callado, con la esperanza de que eso nos ayudase a obtener algo", decía el torero.

"Alguien que priva a unos niños pequeños de los recuerdos de su padre y se regodee... Para nosotros, una montera o una espada tiene mucha representatividad. A mi madre le hizo mucho daño no conseguir nada para nosotros", reveló enfadado el torero, hablando sin ningún tipo de tapujo de la cantante.

No lo ha cuidado

El hijo de Carmina Ordóñez no dudaba en denunciar la terrible dejadez de Pantoja con los enseres de su padre: "Lo peor es que no lo ha cuidado. Lo sé porque me lo han contado", explica Fran Rivera. "El mayoral que echaron me llamó y me dijo que se estaban comiendo las cosas las ratas y que estaba todo podrido", explicaba.

El torero no podía ocultar la pena enorme que le produce pensar que las cosas de su padre se están perdiendo. "Dijo que antes de dárnoslo, lo quema. Hay que tener un corazón muy negro", zanjaba tajante. "No se lo voy a perdonar jamás en la vida. Lo que me queda es por lo menos decir: 'Esta persona es así'", sentenciaba.