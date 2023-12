Por Daniel Parra |

Tras la entrevista que Fran Rivera concedió en el anterior programa de '¡De viernes!' donde habló de sus padres, de Eugenia Martínez de Irujo, de su relación actual con sus hermanos o de Isabel Pantoja, las reacciones no se hicieron esperar. En el programa del 22 de diciembre, el torero se sentó en directo en el plató del programa de Beatriz Archidona y Santi Acosta para responder a aquellos que se manifestaron por lo que dijo en su entrevista anterior.

Fran Rivera en '¡De viernes!'

Una de las más duras con Rivera fue María Patiño , que lo acusó en ' Socialité ' de hablar mal de su exmujer:, y que no cuida a su hija, y que cuando se va de viaje, se queda en manos de la gente de servicio". Fran Rivera no dudó en afirmar que lo dicho por la periodista es

El excolaborador de 'Espejo público', además, acusó a la presentadora de flirtear con él: "Me dejaba notitas en el parabrisas: 'Soy Patiño, quiero quedar contigo'. Y me dejaba su número de teléfono". Este comentario desató la sorpresa del público y de los colaboradores del programa. "Partiendo de esa base, esta mujer es poco creíble", continuó el torero, que aseguró que en la demanda, "en ningún momento digo nada malo de Eugenia" y que pidió la custodia completa "porque mi hija me pide vivir conmigo". "En ningún momento digo que Eugenia es inestable", aseveró.

Su relación con su hija

Fran Rivera afirmó que su hija y él tienen "una relación muy especial" porque, en sus peores momentos, el torero se agarró a Cayetana: "Yo le debo mucho". Rivera aseguró que Eugenia Martínez de Irujo no le dijo que no de primeras a que él consiguiera la custodia completa. Sin embargo, su abogado le aseguró: "Vas a perder el juicio, pero tienes la obligación de ir a juicio, porque tu hija, el día de mañana, no puede decirte: 'Papá, te pedí que lucharas por mí y no lo hiciste'".