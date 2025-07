Por Julia Almazán Romero |

Frank Blanco , tras seis años callado,. El presentador fue al podcast 'Te va a picar!' de Alejandra Castelló y Álex Suárez-Concha y no se dejó nada en el tintero.

"Esto no lo he contado nunca. No fue decisión mía, aunque lamentablemente así lo vendí", confiesa Frank Blanco. En sus declaraciones cuenta que la realidad fue bien distinta y explica que fue decisión de sus superiores que abandonara el programa para ser sustituido por Dani Mateo.

Frank Blanco en 2014 en 'Zapeando'

El conductor actual de 'Tardear' cuenta que aprovecharon su salida de vacaciones para decirle que se iba sin acabar la temporada: "Si hubiese dependido de ellos, ese día hubiese sido mi último programa", confiesa. Finalmente todo se pudo solucionar, pues Blanco se negó a irse así del show que consideraba su "hijito": "Conseguí irme de vacaciones, volver, cerrar toda la temporada y hacer el relevo como yo consideraba que se tenía que hacer", relata.

Sin embargo, él lo tiene claro y no echa la culpa a Dani Mateo de su salida del programa: "Yo no me enfadé con Dani Mateo", aunque sí confiesa que "no le parecía bien". Sin embargo, el presentador no ha aclarado el motivo real de su sustitución: "Era una razón muy subjetiva. Se quería hacer cambios y se hicieron". Por último, le desea lo mejor al frente de 'Zapeando'.

Frank Blanco presentando 'Tardear'

"Un programa muy extraño"

El locutor habla sobre los últimos días en su paso por el programa de humor de laSexta. "Cuando hay cambios en las direcciones de las productoras y las televisiones, la gente toma decisiones", explica Frank Cuesta, y añade: "Yo no coincidía con esas decisiones y, de hecho, 'Zapeando' era un programa muy extraño durante mis últimos meses. Tampoco me extraña que dijeran 'pues mira, que lo presente otro', porque yo daba un poquito de guerra al decir que estábamos desnortados". Finaliza el tema diciendo que las decisiones son cosa de las cadenas y las productoras.