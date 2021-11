Alberto Chicote se embarcó en una nueva aventura televisiva, esta vez, alejado de los fogones. El 23 de noviembre de 2021, el cocinero se puso al frente por primera vez de 'Fuera del mapa', una producción que busca acercar a los espectadores a personajes reconocidos del mundo de la televisión y otros ámbitos. Así, tomando como excusa un viaje, el madrileño realiza entrevistas profundas a figuras como Mariló Montero o Antonio Resines.

Mariló Montero y Alberto Chicote, en 'Fuera del mapa'

El también conductor de 'Pesadilla en la cocina' aseguró a través de sus redes sociales que tenía muchas ganas de que los espectadores conocieran su nueva andadura y descubrieran esta nueva faceta de él. Sin embargo, parece que el espacio no ha tenido la respuesta que Chicote esperaba por parte del público y, es que, las redes han ardido comentando el color que han elegido en la postproducción del programa.

El equipo de 'Fuera del mapa' se trasladó al País Vasco junto con sus dos invitados; no obstante, los espectadores se fijaron más en el tratamiento del color, el cual califican de "horroroso". En Twitter, todos los usuarios coincidían en que no podían comprender cómo han desaprovechado así los colores de Euskadi, al igual que no dan crédito con que hayan utilizado esos tonos azulados y naranjas durante toda la emisión. Una decisión que, según Alberto Chicote, fue tomada para mostrar los colores "de manera diferente".

En serio, lo del color qué fue? Es realmente extraño que un producto como este salga con ese color tan deficiente. — Manuel Maturana (@manolo_ct) November 24, 2021

#FdMMariloMontero a qué no hay huevos de poner el azul al 200%...

Sujétame el cubata... pic.twitter.com/M9gG7ES3mU — Oliver Escuela (@OliverEscuela) November 23, 2021

Oye, igual nos estamos pasando y resulta que está editado para daltónicos... #FdMMariloMontero pic.twitter.com/rix7MIj1SH — Ruben M. (@rmelchorg) November 23, 2021

"Hagamos un programa de viajes y destrocemos en postproducción los colores naturales de los paisajes metiéndole a las imágenes todos los filtros de instagram y media docena más de propina". #FdMMariloMontero — Enrosinat???????? (@enrosinat) November 23, 2021

Gran edicion si señor viva el azul creia que mi tele la pasaba algo #FdMMariloMontero pic.twitter.com/NSEWIWV6iA — pepo one (@PCorsin) November 23, 2021

#FdMAntonioResines que desastre de color! Con lo que llueve en Euskadi está todo muy verde y bonito, y nos lo han colocado aguamarina....que el Orange Teal está bien pero...vaya cagada de color, hasta la cara de los protas está mal — Landergb (@landergb) November 23, 2021

Me he tragado #FdMAntonioResines, pero el segundo ya es insufrible con el color. Espero que lo arreglen para la próxima. — Felix (@Musimiau) November 23, 2021

"Por favor, vuelve a 'Pesadilla en la cocina'"

Parece que a los espectadores no les ha gustado mucho esta nueva aventura de Chicote, ya que, en general, la mayoría opina que el cocinero encaja mejor en otros formatos. "Por favor, vuelve a hacer 'Pesadilla en la cocina', 'Fuera del mapa' ha sido muy flojo'", escribía un usuario en la red del pájaro azul. Un comentario con el que se mostraba de acuerdo otro internauta que comentaba: "Tras ver el programa, creo que tu formato televisivo definitivamente es la cocina e investigación".