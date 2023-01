¿Cómo funciona la infección de 'The Last of Us'?

Por Alejandro Rodera |

'The Last of Us' no es la típica serie de zombis. Entre los elementos que la distinguen se encuentra la base científica que respalda, en cierta medida, la infección que provoca su particular fin del mundo. "Es real", explicaba el showrunner Craig Mazin a The Hollywood Reporter, haciendo referencia al arranque del primer episodio, en el que dos epidemiólogos acudían a un programa de televisión para analizar las posibles causas de un cataclismo global. El segundo de esos expertos rechazaba las bacterias y los virus como potenciales exterminadores humanos, pero no así otra fuente de peligro que a nadie se le habría pasado por la cabeza (empezando por el presentador).

, porque algunos hongos no buscan matar, sino", esgrime el científico en esta escena inicial que, pese a no contener explosiones ni zombis, aporta una tensión que se arrastra hasta el momento en el que conocemos a Sarah y Joel. Además,, el hongo que se encuentra en el epicentro de la infección de 'The Last of Us'.

Quienes conozcan el videojuego original, ya estarán familiarizados con ese "villano", pero la serie ha ido un paso más allá a la hora de plantear la infección. En cualquier caso, los cimientos son similares, y están perfectamente explicados en este fragmento de 'Planet Earth' en el que David Attenborough narra cómo una hormiga infectada por ese hongo parasitario pierde el control de su mente y actúa de manera extraña antes de morir. Eso es más o menos lo que ocurre con los humanos infectados en la ficción de HBO, los cuales se convierten en huéspedes y, una vez el hongo se apodera de sus cerebros, empiezan a exhibir un comportamiento homicida.

Alguien (demasiado) infectado en 'The Last of Us'

El codirector del juego de PlayStation, Neil Druckmann, que también está implicado en la adaptación, se inspiró en las perturbadoras imágenes emitidas por la BBC para plantearse qué pasaría si esa infección pudiera afectar a los humanos. De hecho, recogía la idea de las esporas y la introducía directamente en el juego, ya que, junto a los mordiscos, la inhalación era otra importante vía de contagio. Por esa razón, los supervivientes como Joel portaban máscaras para filtrar el aire y evitar los efectos del hongo, algo que no sucede en la serie, que manifiesta de manera diferente los resultados del cordyceps, al menos a nivel colectivo, ya que individualmente las variantes de infectados son muy similares a las originales.

"Hay ciertas cosas del juego que quitamos. Había esporas en el aire y la gente tenía que usar máscaras de gas. Decidimos, muy al principio, que no queríamos hacer eso. En algún momento, llegamos a estos zarcillos y, después, empezamos a pensar en cómo hay una conexión que sucede entre infectados. Y, como hacen los hongos, podría convertirse en una red interconectada. Pensar en que habían estado trabajando en nuestra contra de manera unificada era algo terrorífico, y era un concepto que me gustaba mucho", ha reconocido recientemente Druckmann a Collider, indagando en ese entramado que hemos descubierto en el segundo episodio cuando Joel, Ellie y Tess han "despertado" a una comunidad de infectados conectada a través de esos extensos zarcillos.

Además, este capítulo ha desvelado otra novedad que no estaba en los juegos: la propagación del hongo puede llegar a salir por la boca de los infectados para establecer esa conexión. De esta manera, se puede producir un contacto que amplíe ese sistema interconectado y una situación muy gráfica, que se muestra con todo lujo de detalles en este segundo capítulo. A pesar de esas desviaciones con respecto al videojuego, donde sí se encuentra un punto en común es en los mordiscos, ya que en la serie también son causa de irremediable infección... menos en el caso de Ellie.

Una relación complicada

La idea de la interconexión y la unidad entre los supuestos antagonistas de la serie no solo da otra capa de profundidad a la dispersa lucha de los humanos, que han sido incapaces de hacer gala de esa unión, contra la infección, sino que además entronca directamente con el corazón de la serie. También en declaraciones a Collider, Mazin avisa de que este concepto, así como el del cordyceps en general, guarda relación con un tema de 'The Last of Us' como es "la belleza y el potencial peligro del amor", que se explora principalmente a través de Joel y Ellie, quienes tras rechazarse mutuamente, van empezando a entenderse y, como resaltan los maravillosos títulos de crédito, a florecer unidos.