Por Fernando S. Palenzuela |

La celebración de la segunda edición del Benidorm Fest está cada vez más cerca. El martes 31 de enero dará comienzo el festival con la primera semifinal, en la que cantarán nueve participantes que buscan hacerse con uno de los cuatro huecos que los llevará a la gran final y a estar un paso más cerca de ese billete a Liverpool.

Una de las artistas que lo dará todo en esa primera semifinal es Fusa Nocta . La voz de "Mi Familia" ha revelado, así como el grupo de bailarines que la acompañará sobre el escenario. Para empezar, ha dejado claro en un post de Instagram que quiere homenajear no solo a la familia de sangre, sino también a la que se elige: "Quiero llevar un mensaje que significa mucho para mí, porque al finaly nos hace ser quien somos".

Pero el plato fuerte venía con las imágenes y vídeos de sus publicaciones. La primera de ellas es un cartel donde se lee "Benidorm Is Burning", un claro homenaje a la película "Paris Is Burning" de la que también ha colgado el póster al final de la publicación. Además, en dicha reinvención del cartel deja claro que va a ser un espectáculo tributo a lo LGTBIQA+ y a la cultura ball. Por tanto, no hay duda que Fusa Nocta va a llegar a Benidorm con una puesta basada en el estilo vogue en su mezcla musical del flamenco y urbano.

Una propuesta estudiada

En uno de los vídeos se la ve bailando vogue con una fuerte iluminación azul oscura. Junto a ella en Benidorm estarán Andrés Cozar, Alejandro Rovina, Audrey Isso, Iván Santander y Manuel Ramírez. El hecho de que Fusa Nocta haya unido el vogue con un mensaje sobre la familia que se elige no es mera casualidad, sino que responde a una estudiada propuesta. Trasladémonos a los años 80, cuando esta corriente artística estaba en pleno apogeo y era la casa de aquellas minorías LGTBIQA+, con especial mención a las mujeres trans racializadas. Gracias a esta corriente, muchas personas que habían sido despreciadas por sus familias sanguíneas encontraban una nueva familia en la que crecer y que compartía sus experiencias y vivencias.

Las referencias a la cultura ball continúan en las publicaciones de Fusa Nocta. En unas de las imágenes viste una camiseta con los nombres de míticas casas de esta corriente, y a las que muchas hemos visto competir en 'Legendary', de HBO Max. Al final de todos estos nombres está el de Nocta, dando a entender que ella será la madre de su propia familia.

Por otro lado, en la publicación de hace unos días donde mostraba su "moodboard", ya se podían ver imágenes que habían inspirado la propuesta de "Mi Familia", como son el presentador de 'Legendary', 'Pose' (serie por excelencia de esta temática), Dua Lipa, David Lynch o la película "Titane". Además, en ella informaba de que la dirección creativa corría a su cuenta y a la de Pablo Maqueda.