El futuro de Atresmedia, con Montse García: la próxima 'La edad de la ira', 'La novia gitana', '#Luimelia'...

Atresmedia se ha colocado en la vanguardia de la ficción local. El viraje hacia Atresplayer Premium, sin perder de vista los ocasionales lanzamientos en abierto a través de Antena 3, ha servido para ampliar horizontes e incorporar nuevas voces y propuestas a un catálogo que este año ha crecido con 'Señor, dame paciencia' y 'La edad de la ira', y que en el futuro cercano seguirá nutriéndose con multitud de proyectos en desarrollo.

Al frente de esa estrategia se encuentra Montse García, que asumió el cargo de directora de Ficción de Atresmedia TV en febrero de 2020 tras haber llevado las riendas de Diagonal TV. Durante la presentación de 'Heridas' en el marco del Festival de Málaga, hemos tenido la oportunidad de hablar con García de esta versión del fenómeno global 'Madre' -que aterrizará en abril en Atresplayer-, de títulos pendientes de arrancar su rodaje, como 'Las noches de Tefía' o 'Zorras', y de otras apuestas que están en proceso de gestación, como la segunda temporada de 'La novia gitana' o lo nuevo de Nando López, autor de 'La edad de la ira'.

Montse García junto al resto del equipo de 'Heridas'

¿Qué papel juega 'Heridas' dentro del espectro que queréis cubrir entre lo generalista y lo más específico?

Montse García: La estrategia que tenemos con Atresplayer Premium nos está funcionando, porque hemos estrenado 'Mentiras' y 'Alba' y han ido bien. El espectador que ve abierto no tiene por qué no ver la plataforma, sino que son espectadores complementarios. Así que esta es nuestra estrategia: hacer un preestreno en la plataforma para luego estrenar en abierto, y sabemos que funciona.

Hay otras series como 'Cardo' que quizá en Antena 3 no tienen tanta tracción, pero ¿por qué dirías que 'Heridas' encaja en esa idea de complementar el abierto y el pago?

MG: 'Heridas' es una historia espectacular. Tiene una premisa impresionante. Viene de una adaptación de una serie con muchísimo éxito, como es 'Mother', y es una historia brutal. Siempre digo que nuestro modelo de negocio es el contenido, y esto es un melodrama con mucha verdad, que tiene esos elementos que creo que van a funcionar en la plataforma y en abierto. Hay otras series que van más dirigidas a la plataforma, pero 'Heridas' tiene que llegar a todos los públicos.

Mi mayor orgullo es tener gente que apuesta y sin líneas rojas

Han pasado dos años y medio desde que replantearais Atresplayer en 2019, ¿qué balance haces de todo el trabajo que habéis hecho hasta ahora?

MG: La plataforma va excepcionalmente bien. Tenemos veinte series que conozcáis, pero hay otras diez que son una barbaridad. Estoy deseando que salgan todas, aunque muchas veces llegas al desarrollo y, por el motivo que sea, igual la serie no se acaba haciendo, pero ahora mismo estamos haciendo cosas muy interesantes. No hay líneas rojas, y esto nos permite hacer proyectos que seguramente no podíamos haber hecho en otro momento y otra circunstancia. Así que el balance es positivo totalmente.

Desde que cambiasteis de estrategia, se ha demostrado que no hay un único tipo de serie que se puede hacer en Atresmedia. Tenéis en marcha 'La Ruta', 'La novia gitana', ahora sale 'Heridas', ¿contáis ya con el poder de atraer aún más a autores y actores muy potentes para que vengan a trabajar con vosotros?

MG: En casi todos los proyectos que estoy haciendo hay un talento impresionante. Hay un antes y un después, eso lo he notado. Muchas veces son los propios autores los que vienen a mí a decirme, 'Tengo este proyecto y me gustaría hacerlo con vosotros'. Eso para mí es el mayor orgullo que hay: tener talento, gente que apuesta y sin líneas rojas.

El reparto de 'La Ruta'

Recientemente, en FormulaTV repasamos todas las series españolas que van a llegar y nos centramos mucho en Atresplayer, porque tenéis muchas series que antes seguramente solo habría hecho Movistar+. Ahora que estáis metidos en ese territorio, ¿cómo es mantener el equilibrio de seguir haciendo lo que queréis emitir en abierto e innovar con estos proyectos?

MG: Abordo todos los proyectos con muchísima ilusión. Tengo un equipo maravilloso que me respalda y siempre estamos buscando la manera de seguir innovando, de crear. Porque en el equipo creamos muchas series que luego encargamos a productoras. También viene mucho talento que sabe que aquí tiene cabida.

Estamos trabajando en los guiones de la segunda temporada de 'La novia gitana'

¿Qué me puedes anticipar de lo que está por venir? Ya estáis grabando 'La novia gitana' y 'La Ruta' y están saliendo fichajes de 'Las noches de Tefía' y 'UPA Next'.

MG: Estamos entusiasmados con 'Las noches de Tefía'. La vamos a hacer en Canarias y es un proyecto fantástico. A Miguel [del Arco] le ves trabajar con los actores y te quedas con la boca abierta. También viene 'Zorras', que arrancaremos el rodaje en agosto, y otras producciones que no te puedo decir, pero vienen cosas muy, muy potentes. Está 'UPA', la segunda parte de 'La novia gitana', te lo puedo decir.

¿Vais a grabar la segunda temporada justo después de la primera?

MG: No podemos hacerlo directamente. Estamos trabajando ahora en los guiones con José [Rodríguez], que es un guionista excepcional, y la haremos más o menos para enero, que nos plantearemos empezar con ella de nuevo.

Nerea Barros y Paco Cabezas en el rodaje de 'La novia gitana'

Tenéis la idea de completar la trilogía de los libros, ¿no?

MG: Exacto. Esperemos que Paco [Cabezas] esté en todas, porque está tan entusiasmado que no se quiere ir, y mira que tiene trabajo en Estados Unidos. Hay un equipo maravilloso y un elenco extraordinario. Seguimos trabajando, el otro día me pasé por el rodaje y es puro cine. Cuando ves trabajar a los directores, dependiendo del tipo de director, es como si fueran series distintas, y con 'La novia gitana' es maravilloso. Y lo será con 'Las noches de Tefía' que arrancamos ahora en abril, lo será con 'UPA' y con 'La Ruta' ya no te digo lo que está siendo. Me están llamando constantemente para decirme que el elenco artístico está entusiasmado. Son proyectos que me ponen los pelos de punta. Además, me dan la gran oportunidad de conocer a otra gente, porque en esta profesión lo bueno es seguir aprendiendo. Y en 'La edad de la ira' estamos trabajando en un nuevo proyecto con Nando [López].

¿Una nueva serie?

MG: Sí, una nueva serie. Algo muy original.

¿Y dentro del universo de 'La edad de la ira' o algo totalmente diferente?

MG: Totalmente diferente.

¿Será adolescente?

MG: Es adolescente también. Es algo que creo que estamos en la obligación de contar, algo bastante novedoso.

Los protagonistas de 'La edad de la ira'

Y ya para acabar, últimamente las series españolas no suelen tener mucho recorrido, tienden a acabar en la primera o la segunda temporada. ¿Vosotros tenéis intención de prolongar los proyectos en los que estáis trabajando ahora? Y otras cosas que tenéis por ahí en el aire como '#Luimelia', ¿vais a continuarlas?

MG: Hay alguna cosa que sí tenemos intención, aunque estamos pensando de qué manera.

'Heridas', por ejemplo, ya habéis dicho que se acaba con su primera temporada.

MG: 'Heridas' se acaba, y prácticamente todas las series que estamos abordando las planteamos para una temporada, salvo algo que venga de una propiedad intelectual como 'La novia gitana', que tiene tres libros y puedes hacer tres temporadas porque te lo da. Pero siempre el modelo de negocio es el contenido, si el contenido te para ocho haces ocho y si te da para seis, seis. Somos pioneros también en formatos y en duración, porque es lo que tiene que ser. Hay que ver de qué manera podríamos traer depende qué tipo de series. De momento, no. Hay alguna cosa, pero ya te digo que estamos estudiando la forma. Ahí lo dejo.

'#Luimelia' ha sido una serie maravillosa

Y que los fans de '#Luimelia' lo entiendan como quieran...

MG: De '#Luimelia' tengo una foto que me han mandado de La Moreneta que me están pidiendo por favor, a la virgen... Que ojalá pudiéramos hacerlo. '#Luimelia' ha sido una serie maravillosa.

Hemos puesto en Twitter que estábamos aquí e inmediatamente nos han pedido que preguntáramos por la quinta temporada de '#Luimelia', algo que al final demuestra que ha dejado huella.

MG: Sí, pero también hay que decidir cuándo se acaban las cosas. A mí me encantaría poder seguir viendo mi serie favorita, pero llega un momento en el que se acaba.

Sí, 'Breaking Bad' no puede durar veinte temporadas.

MG: Claro, no puede durar tanto, porque si no habría traspasado la pantalla y me habría ido a vivir con ellos. Las cosas cuando acaban, acaban, aunque esto no significa que vaya a acabar. Y salvo lo que te digo de las propiedades intelectuales, terminar en una temporada es agradecido porque muchas veces las series a las que se engancha el público son de una temporada y ya está. Cierras y a otra cosa. Como con 'Mentiras', 'Alba', ahora con 'Heridas', estamos viendo que funciona muy bien. Cierras y a disfrutar de otra propuesta.