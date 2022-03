Gema López repite encontronazo con María Patiño: "Siempre quieres ser la protagonista"

Las supuestas deudas de Raquel Bollo estaban siendo el tema principal de 'Sálvame', pero la opinión de Gema López sobre el mismo parece que ha cambiado a ser más importante, dedicando así el 'Lemon Tea' del 15 de marzo de 2022 a cebar la reacción de la colaboradora tras su discusión con Jorge Javier Vázquez el día anterior.

Gema López en 'Sálvame'

"Lo que hice ayer fue dar mi opinión respecto a un tema, basándome en la información que no tenía yo, porque yo no he hablado con Raquel Bollo, la información quien la da es José Antonio León, y basándome en eso, surgió un debate", empezaba diciendo López, ante la atenta mirada de Terelu Campos y María Patiño. "Me enfrasco sobre todo cuando oigo a Kiko Matamoros recriminar determinadas cosas a determinados colaboradores", añadía.

"En 'Sálvame', todos los temas se derivan, en 'Sálvame' todos los temas se enfangan. Intento ser objetiva con los temas", recriminaba también la colaboradora, haciendo referencia a las palabras de Jorge Javier Vázquez que también le molestaron. "Si nos ponemos todos a medirnos por lo que llevamos en nuestra mochila, muy pocos podrían hablar porque todos han podido meter la pata, han podido tener deudas, han podido ser incoherentes o han podido vender una exclusiva", contestaba María Patiño.

"Si yo, cada vez que discuto con Kiko Matamoros pienso que tiene una deuda con Hacienda, Matamoros no puede hablar de ningún tipo de deuda", exponía la de 'Socialité'. "El problema es cuando damos lecciones sin haber hecho nosotros las cosas bien", saltaba Gema López. "Pues entonces tendrá que venir gente impoluta a la televisión que no arrastren ningún tipo de problema en su mochila en el pasado", contraatacaba Patiño.

Más reproches

"Entonces no tendremos que hacer 'Sálvame', tendréis que decirme que es otro programa donde solo hablamos de la información, no debatimos entre nosotros", volvía a responder Gema López. "A ti no te llaman negacionista y a mí sí, por eso me estoy defendiendo yo y no tú, que siempre quieres ser la protagonista", remataba la colaboradora, dejando sin palabras a Patiño.