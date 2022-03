Tan solo un par de días después de que Raquel Bollo amenazara con demandar a 'Sálvame' por acusarla de deber hasta 20.000 euros a su anterior casero, el programa de las tardes de Telecinco siguió indagando una vez más sus supuestas deudas. En el debate, Gema López apuntó al hecho de que Bollo solo tendría algunas facturas aparentemente sin pagar, a su nombre, mientras otros de sus compañeros apuntaban a que la sevillana habría disfrutado de una casa alquilada a través de una sociedad supuestamente ajena a ella, que no habría pagado la renta. Un argumento por el que la madrileña recibió duras críticas por parte de Jorge Javier Vázquez.

Jorge Javier discute con Gema López en 'Sálvame'

"Si queremos ser tan pulcros, vamos a serlo: si se supone que ella ha pagado el contrato cuando estaba a su nombre, lo que estamos diciendo aquí es que debe dos facturas de luz y una de agua", defendió López, en medio del debate, para después añadir que "aquí hay gente que debe más pasta a gente y aplaudimos". "Gema, no estamos diciendo eso", intervino Vázquez, a cuya indignación se sumó también Kiko Matamoros, una de las personas a las que la madrileña hacía referencia de forma indirecta.

"Vamos a ver: la teoría del 'y tú más', aquí no sirve", opinó el presentador, cuando su compañera apuntó a Matamoros como uno de los colaboradores que aún estaba pagando su deuda con Haciendo. López argumentó que "aquí jugamos a eso todos los días", haciendo saltar aún más a Vázquez. "Hostia, Gema, eres muy procuradora, de verdad. Bájate del pedestal, que eres muy pesada", manifestó el catalán, con hartazgo, momento en el que López animó con sarcasmo a que "seguimos manipulando". El presentador apuntó entonces a la situación de Bollo, sobre la que estaban hablando, para después indicar a la colaboradora que "no enfanguemos el debate, que parecemos el Congreso de los Diputados".

"Negacionismo, siempre"

"Actúas como la oposición. Actúas como Pablo Casado y mira cómo ha terminado", apuntó Vázquez, con cierto humor. "La diferencia es que a mí no me da ningún miedo", replicó la aludida, con aparente tranquilidad, a quien el catalán acusó de que "tu posición en el programa siempre es 'no, no y no'. Negacionismo, siempre". "Bueno, mientras me lo permitan, lo seguiré haciendo", defendió López, quien matizó que, en su opinión, sería "negacionista cuando las cosas las veo de otra manera".