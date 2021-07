Gema López ha sido la última colaboradora de 'Sálvame' en protagonizar un tenso encuentro con Rocío Carrasco. Tras anunciar su fichaje como defensora de la audiencia en el programa de Jorge Javier Vázquez, la hija de Rocío Jurado ha protagonizado varios cara a cara con los colaboradores del espacio, entre ellos, Kiko Matamoros o María Patiño.

Gema López y Rocío Carrasco durante su cara a cara

El miércoles 14 de julio, Gema López tomaba asiento junto a Rocío Carrasco para saldar sus cuentas pendientes. "Yo vi el documental desde el principio. Si te das cuenta, la línea que he seguido ha sido la misma. No pongo en duda lo que has sentido, la manipulación... Pero sí que hay una parte que no me ha cuadrado. Te he oído decir que has tenido que dar todo tipo de detalles para que se te entienda, ¿tú has caído en el daño que has podido hacer?", refiriéndose al perjuicio colateral que podría haber ocasionado a su hija Rocío Flores.

La periodista le ha reprochado en plató si era consciente de ello, así como el sufrimiento que ha podido ocasionar a su hija tras el documental, después de haber hecho pública la sentencia judicial que afirma que Rocío Flores agredió a su madre. "A la primera que le duele contarlo es a mí. A nadie le puede doler más que a mí [...] ¿No te crees que me hubiese gustado hacerlo de otra forma? Me hubiese encantado. Pero las cosas son como son, muy a mi pesar".

"Estás aquí por dinero"

Además, Rocío Carrasco añadía que sin contar ese episodio no se hubiese entendido nada de su historia. "He dado lo necesario para que se entendiera. No se trata de mi verdad, se trata de una sentencia judicial. No demandé la publicación de la pelea porque por primera vez alguien estaba contando la realidad, por mucho que a mí me doliera. No me vayas a juzgar tú también", le recriminaba a la periodista.

Otro tema que sacó Gema fue el dinero. La colaboradora explicó que ese era el motivo por el que Rocío Carrasco había decidido trabajar en 'Sálvame'. "Sí, lo creo. Y porque aquí vas a estar más protegida que en otros sitios. Por dinero estás trabajando como estoy trabajando yo", remarcaba. A lo que Rocío contestaba: "Trabajar por dinero no significa que se esté haciendo solo por eso". Tras el enfrentamiento, Rocío abandonaba el programa entre lágrimas.