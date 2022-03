Con el estreno de 'La casa del dragón' calentando motores en HBO, George R.R. Martin ha compartido varias novedades no solo sobre sus avances literarios, entre los que se encuentra el desarrollo de "Vientos de Invierno", el segundo volumen de "Fuego y Sangre" o más "Cuentos de Dunk y Egg"; sino también sobre los progresos acerca de tres de los spin-offs de 'Juego de Tronos' que se encuentran ahora mismo en desarrollo, y de las posibles series de animación.

Corlys Velaryon, interpretado por Steve Toussaint, en una imagen de 'La casa del dragón'

A la hora de abordar los avances de los proyectos audiovisuales que están en marcha, Martin ha confesado que "han tomado mucho de mi tiempo y atención este año" y aclaró que había estado trabajando en ellos "un montón". "Es mi mundo, y aunque he estado trabajando de forma muy cercana con fantásticos escritores y showrunners, al final me toca a mí intentar mantener el canon y todo lo que puedo hacer es ayudar a que estas nuevas series sean geniales", argumentó el escritor. Martin recordó que 'La casa del dragón' había concluido su rodaje "y está ahora en post producción" y desveló que "lo que he visto, lo he amado. Estoy deseando ver más". "Estamos haciendo series estándar para HBO y series de animación para HBO Max", compartió además Martin, después de afirmar sentirse "muy emocionado también con las demás series sucesoras".

Aún así, el escritor matizó que "no puedo decir cuántas. Pero es mi esperanza que un número de ellas se lleguen a emitir. No todas, nunca es todas, pero más de una". "Algunas de las ideas en las que estamos trabajando son diferentes en tono y aproximación a lo que hemos tenido hasta ahora. El mundo de Poniente (y Essos) es enorme y hay sitio para muchos tipos de historias, con un enorme rango de personajes", escribió el estadounidense, para después desvelar que "Bruno Heller, el creador y showrunner de Roma está escribiendo su piloto para la serie de Corlys Velaryon". El escritor reconoció que "la íbamos a llamar 'Nueve Viajes', pero ahora la vamos a llamar 'La Serpiente Marina', ya que queríamos evitar tener dos series con números en el título", apuntando así a que la serie llevaría el apodo del personaje al que también veremos en 'La casa del dragón', de la mano del actor Steve Toussaint. "La otra es 'Diez mil barcos', la serie sobre Nymeria. Amanda Segel, nuestra showrunner, ha entregado un par de borradores de ese piloto, y vamos hacia adelante", prosiguió Martin.

Nymeria y Dunk y Egg, otras de las apuestas

El escritor habló también del tercer spin-off, "sobre los 'Cuentos de Dunk y Egg', dirigida por Steve Conrad", con el que Martin y su equipo habían tenido "grandes sesiones" que habían "sido un completo éxito": "está determinado a hacer una adaptación fiel de las historias, que es exactamente lo que yo quiero: esos personajes e historias son muy preciados para mí". Martin también adelantó que la primera temporada de dicha producción "será una adaptación del primer cuento, 'El caballero errante'". "Contrario a lo que habéis leído, la serie no se va a llamar 'Dunk y Egg', que podría ser confundido con una comedia por espectadores que no conozcan las historias. Nos inclinamos por 'Un caballero de los Siete Reinos' para el título, aunque 'El caballero errante' también tiene sus defensores", valoró el escritor.

Además de despedirse de aquellos proyectos de los que es productor ('Roadmarks', 'Dark Winds', 'Wild Cards' y 'Night of the Cooters'), Martin habló muy por encima de los proyectos de animación ligados al universo de 'Juego de Tronos', puesto que "no se me permite decir la mayor parte de lo que está pasando, excepto decir que las cosas se mueven muy deprisa, y me encanta, amo, los diseños de arte que estoy viendo". Asimismo, el escritor despejó las dudas sobre "la noticia se filtró hace varios meses de que una de las series animadas tendría lugar en Yi Ti": "es cierto". "Nuestro título provisional es 'El Imperio Dorado' y tenemos a un gran escritor para él, y creo que el arte y la animación serán geniales", adelantó el estadounidense, quien lamentó que "os diría más si pudiera. No creo que pueda decir más sobre los demás proyectos de animación. No todavía".