El mundo de la interpretación se vuelve a vestir de luto tras la pérdida de otro actor. Tal y como ha anunciado su agente, Amanda Fitzalan Howard, el intérprete escocés John Stahl falleció en la isla de Lewis el 2 de marzo de 2022, aunque no ha querido confirmar la causa que ha provocado esta pérdida.

John Stahl

El actor, que estudió en la Royal Scottish Academy of Music and Drama, llevaba a sus espaldas una carrera profesional de más de 30 años. Stahl estuvo muy vinculado al mundo del teatro, y llegó a trabajar en The Royal Shakespeare Company y The National Theatre de Londres, dos de los mayores referentes del mundo anglosajón en lo que ha producción teatral se refiere.

En cuanto al mundo de la televisión, el escocés interpretó a Rickard Karstark durante la segunda y tercera temporadas de 'Juego de Tronos'. Sin embargo, su éxito en las pantallas surgió en los años ochenta, cuando empezó a encarnar a Tom "Inverdarroch" Kerr en la telenovela escocesa 'Take the High Road'. Su papel en la serie acabó con el fin de esta en 2003.

Emotivas palabras

Su agente le ha descrito como un "actor de notable habilidad y un incondicional del teatro escocés". Entre otros, el Teatro Nacional de Escocia le dedicó unas palabra a través de Twitter: "Su fallecimiento es una gran pérdida para la industria y lo extrañaremos mucho. Nuestros pensamientos están con sus seres queridos", publicaban.