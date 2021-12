HBO ha confirmado el estreno del spin-off de 'Juego de Tronos', 'La casa del dragón', para 2022. Sin embargo, a escasos meses del estreno, ha salido a la luz el coste de la grabación del episodio piloto de la que iba a ser la primera precuela de la exitosa serie. El por aquel entonces presidente de la división de Entretenimiento de WarnerMedia, Bob Greenblatt, el primer y único episodio costó en torno a 30 millones de dólares.

Los dragones de Daenerys en 'Juego de Tronos'

Como recoge Insider, el empresario ha declarado en "Tinderbox", el libro que repasa la historia de HBO, que se unió a la producción cuando ya estaba en marcha, pero que, meses después, cuando vio algunos fragmentos, tuvo una seria reunión con Casey Bloys, máximo mandatario de HBO: "Esto no funciona y no creo que cumpla con la promesa de la serie original". Bloys no le quitó la razón, lo que "fue un alivio", para Greenblatt. Por ello, la compañía decidió no seguir adelante con el proyecto. "Había una gran presión por hacerlo bien y no creo que hubiese funcionado", confesó.

Este spin-off contaba con Jane Goldman, guionista de "X-Men: Primera generación", y la interpretación de Naomi Watts en uno de los papeles principales. La cadena de pago nunca aportó detalles sobre el piloto, pero sí que definió cuál sería su ambientación: "El descenso del mundo desde la Edad de Oro de los Héroes hasta su momento más oscuro".

HBO apostó por 'La casa del dragón'

Finalmente, Greenblatt y Bloys apostaron por 'La casa del dragón', una precuela basada en el libro "Fuego y Sangre" de George R.R. Martin que, en vez de pasar por la prueba del piloto, recibió luz verde para desarrollar una temporada completa. La trama tiene lugar 200 años antes de los hechos narrados en 'Juego de Tronos' y narra la historia de la Casa Targaryen. En concreto, el spin-off cuenta la historia de Viserys Targaryen, elegido por los señores de Poniente para suceder a su abuelo, Jaehaerys Targaryen, en el trono.