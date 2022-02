HBO ya valora la renovación de 'La casa del dragón', la precuela de 'Juego de Tronos'

2022 es el año de 'La casa del dragón' en HBO. Con la confirmación de que 'The Last of Us' no llegará hasta 2023, la cadena de WarnerMedia ha dejado claro que el plato fuerte de este curso será el spin-off de 'Juego de Tronos'. Y teniendo en cuenta los elevados costes de una serie de esa escala y lo dilatadas que pueden ser las esperas entre temporadas si no se avanza con antelación en la preproducción, desde HBO ya tienen una hipotética renovación en mente antes de que se produzca su esperado estreno.

Emma D'Arcy y Matt Smith en 'La casa del dragón'

En la semana en la que la prestigiosa cadena de cable ha presentado nuevas apuestas como 'Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty', 'La ciudad es nuestra' o 'La mujer del viajero en el tiempo' ante la Asociación de Críticos de Televisión, Casey Bloys, el máximo responsable de contenidos de HBO y HBO Max, ha salido a la palestra para resolver interrogantes acerca del futuro de su franquicia estrella. Uno de esos enigmas es la posible renovación de 'La casa del dragón', acerca de la cual se muestra esperanzado en declaraciones a Variety: "Si vas a apostar sobre si habrá una segunda temporada, creo que tienes las de ganar".

No obstante, si algo ha demostrado HBO en las últimas semanas es que prefiere esperar a comprobar el rendimiento de las series antes de renovarlas, y no parece que 'La casa del dragón' vaya a escaquearse de ese requisito. "En líneas generales, solemos emitir algo y vemos cómo rinde, pero obviamente nos prepararemos con tiempo para asegurarnos de que estamos por delante de lo que pueda suceder", ha explicado el ejecutivo que, en otra entrevista concedida a TVLine, ha avanzado sus impresiones sobre la precuela: "Se siente como algo con personalidad propia. Está centrado en una familia, lo cual creo que es interesante. Está más enfocado a los Targaryen, será un elevado drama familiar. Así que se siente como algo diferente, pero también dentro del mundo de 'Juego de Tronos'".

Más spin-offs a la vista

HBO está andando con pies de plomo en lo que respecta a otras escisiones de la saga inspirada en la obra de George R.R. Martin. Aunque se ha filtrado el desarrollo de una serie ambientada en el Lecho de Pulgas, de otras protagonizadas por la Princesa Nymeria y Lord Corlys Velaryon e incluso de algún proyecto de animación, ninguna de ellas ha sido encargada oficialmente. "Hay otras [series] en desarrollo. Daremos luz verde cuando sintamos que algo es emocionante, que está bien ejecutado y que cuenta una historia que nos importe", ha aclarado Bloys.

Aun así, el responsable de darle al botón del encargo ha anticipado que "hay desarrollos que nos tienen realmente emocionados", aunque ha matizado que no cabe esperar muchos anuncios mientras 'La casa del dragón' acapare los focos: "Nunca haría coincidir el dar luz verde o no algo con el estreno de una serie. Son eventos separados". Así que antes de lanzarnos a pensar en el futuro, tenemos que disfrutar del presente, que tiene un nombre propio: 'La casa del dragón'. Por el momento, la serie ambientada dos siglos antes de los eventos de 'Juego de Tronos' no tiene fecha de estreno, pero cuando se fije la grabaremos a fuego (y si hace falta con sangre) en el calendario.