Los estrenos de HBO Max más esperados de 2022: de 'La casa del dragón' a 'The Last Of Us'

El 26 de octubre de 2021, llegaba a España la plataforma HBO Max, como sucesor de HBO España, con multitud de novedades y un catálogo tanto más amplio como más internacional. Ahora, la plataforma encara su primer Año Nuevo con una larga lista de apuestas de ficción, tanto "viejas" como nuevas, para entretener a sus suscriptores a lo largo de este 2022, entre las que figuran tres producciones nacionales confirmadas hasta ahora, aunque sin una fecha concreta de lanzamiento: '¡García!', basada en la novela gráfica homónima de Santiago García y Luis Bustos; la serie de animación 'Pobre diablo', de Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla; y la segunda temporada de '30 monedas'.

Imagen de la segunda temporada de 'Los Gemstone'

HBO Max se ha despedido del 2021 siendo la plataforma que más ha crecido en España, concretamente 4,7 puntos, por delante de Amazon Prime Video, Disney+ y Netflix, las cuales han subido 3,7; 2,4; y 1,8 puntos, respectivamente. Como parte de este crecimiento, en el catálogo del servicio de streaming han destacado series como 'Friends', 'The Handmaid's Tale', 'Juego de Tronos', 'Superman & Lois', y 'Rick y Morty' las cuales encabezan la lista de producciones más vistas de la plataforma en España, según la consultora FlixPatrol.

Tras el exitoso lanzamiento del especial 'Harry Potter: Regreso a Hogwarts' el primer día de 2022, HBO Max tiene ya algunos estrenos más marcados en su calendario, comenzando por el debut de 'La chica de la limpieza' el 5 de enero, adaptación estadounidense de la serie argentina 'La chica que limpia', a la que seguirá la segunda temporada de 'Los Gemstone' cuatro días más tarde. Ya el 10 de enero, se producirá el ansiado regreso de 'Euphoria' con su segunda temporada, al igual que volverá 'Call Me Kat', con nuevos episodios, un día después.

HBO estrenará otra de sus nuevas producciones el 12 de enero, 'Naomi', mientras que el día 13 será una jornada especial para DC: no solo se producirá el lanzamiento de la segunda temporada de 'Superman & Lois', sino que también debutará en el catálogo 'El Pacificador', protagonizada por John Cena. A estas novedades se sumarán otras dos el 17 y 25 de enero: la comedia 'Somebody Somewhere', protagonizada por Bridget Everett; y 'La edad dorada', la nueva serie de Julian Felowes, creador de 'Downton Abbey'. Cerrando los lanzamientos confirmados hasta ahora por la plataforma, se encuentran las segundas temporadas de 'Legendary' y 'Raised by Wolves' de las que podrán disfrutar sus fans a partir del 31 de enero y el 3 de febrero, respectivamente.

Las series que van a volver

Imagen de la cuarta temporada de 'Westworld'

Más allá de las ficciones mencionadas, HBO Max tiene otra serie de títulos veteranos que prevé lanzar a lo largo de este año, por el momento sin una fecha concreta. El pasado año, la plataforma ya confirmó el regreso de varias apuestas, por entonces nuevas, como 'Gossip Girl', 'Hacks', 'La vida sexual de las universitarias', 'Made for Love', 'The Flight Attendant' y 'The White Lotus'. Por ello, es probable que los seguidores de estas ficciones no tengan que esperar mucho para ver cómo continúan en algún momento de este 2022. En el caso de los fans de 'Perry Mason', su espera ha sido más larga, puesto que debutó en HBO en junio de 2020, pero todo apunta a que por fin podremos ver nuevos episodios en los próximos meses. Otro caso curioso es el de 'The Nevers': su primera temporada no se pudo emitir por completo, al ver su rodaje interrumpido por la pandemia, por lo que queda pendiente conocer cuándo se incluirá el resto en el catálogo.

HBO Max cuenta, además, con tres producciones cuyas terceras temporadas verán la luz este año: 'Barry', 'La amiga estupenda' y 'La materia oscura'. En lo referente a la primera de ellas, es una de las ficciones que más se ha hecho de rogar entre las veteranas: su segunda temporada se estrenó en marzo de 2019 y, de hecho, se renovó un mes después. No obstante, no será hasta ahora, en 2022, cuando saldrá a la luz la nueva tanda de episodios de la comedia protagonizada y creada por Bill Hader. En cuanto a las otras dos, ambas ficciones nacidas de la literatura, sus últimas temporadas aterrizaron en HBO España en 2020 y adaptarán en sus nuevas temporadas los terceros volúmenes de las sagas de Elena Ferrante y de Philip Pullman, "Las deudas del cuerpo" y "El catalejo lacado", respectivamente.

Entre aquellas ficciones más veteranas que prevén regresar este 2022, encontramos 'Succession' y 'Westworld', que vuelven con sus cuartas temporadas. Aunque la anterior temporada de la primera de ellas se hizo de rogar durante dos años a causa de la pandemia, todo parece apuntar a que no ocurrirá lo mismo en el caso de la cuarta. 'Westworld', en cambio, es una de las series con más recorrido de la lista de estreno de este año que más se ha hecho esperar, puesto que la tercera temporada llegó en marzo de 2020. Subiendo en el número de temporadas, este año contaremos con nuevos episodios de 'The Handmaid's Tale', que ya alcanza su quinta temporada, tras estrenar la cuarta en abril del pasado año. Como cierre de la lista de series con largo recorrido que han confirmado su regreso, encontramos la serie de animación para adultos 'Rick y Morty', que sumará su sexta temporada e incluso todo apunta a que contará con una séptima, en la que el equipo ya habría empezado a trabajar a comienzos del pasado año.

La literatura, una gran fuente de inspiración

Bella Ramsey y Pedro Pascal como protagonistas de 'The Last of Us'

Además de aquellas series ya familiares para los suscriptores de HBO Max, la plataforma también tiene una nada desdeñable lista de novedades de muy variada temática y origen, empezando por aquellas que han nacido de la literatura, como es el caso de la esperada 'La casa del dragón', el spin-off de 'Juego de Tronos', que gira en torno a los enfrentamientos entre la familia Targaryen por el Trono de Hierro y cuya fuente podemos encontrar en la novela de George R. R. Martin "Fuego y Sandre". 'Conversaciones entre amigos' es otra de las series nacidas de un libro, en este caso, la primera publicación de Sally Rooney, autora de la novela homónima de 'Normal People'. Esta ficción romántica, aunque pertenece a Hulu, será estrenada por HBO Max en España.

Siguiendo en el género romántico, podremos disfrutar de 'La mujer del viajero del tiempo', adaptación de la novela homónima de Audrey Niffenegger, protagonizada por Rose Leslie ('Juego de Tronos') y Theo James (saga "Divergente"). 'Tokyo Vice' y 'Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty' son otras de las dos producciones basadas en libros, en esta ocasión, sobre hechos reales: la primera nace de la novela del mismo título escrita por Jake Adelstein, en la que plasma sus años siendo el primer periodista extranjero en Japón del mayor periódico del país; mientras que la segunda se ha desarrollado a partir del libro "Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s" de Jeff Pearlman, sobre la histórica buena racha de los Lakers en los años 80 y cómo lo vivieron sus implicados.

Más allá de la "pura" literatura, HBO Max también ha buscado inspiración en otros ámbitos. Entre sus novedades, incluirá la serie 'DMZ', adaptación del famoso cómic de Brian Wood, ambientado en la Guerra Civil Americana; 'Irma Vep', serie protagonizada por Alicia Vikander ("Tomb Raider"), cuyo origen se encuentra en la película de 1996 del mismo nombre; y la esperada 'The Last of Us', basada en el popular videojuego de Naughty Dog con el mismo nombre, con Pedro Pascal y Bella Ramsey en los papeles principales de Joel y Ellie.

Viejos conocidos y trágicos hechos reales

Elizabeth Olsen en 'Love and Death'

Dentro de la lista de más de una docena de novedades confirmadas para estrenarse este año en HBO Max hasta ahora, el servicio de streaming ha retrocedido al 2002 para desarrollar la serie de animación 'Clone High'. Una "actualización" de la serie animada creada por Phil Lord, Chris Miller y Bill Lawrence, que incluso ya tiene confirmada la segunda temporada, a la que se sumará otra ficción con lazos con el pasado: 'Pretty Little Liars: Original Sin', reboot de 'Pretty Little Liars'.

Asimismo, entre sus novedades, HBO Max vuelve a contar con dos profesionales que ya han desarrollado series para su catálogo: Issa Rae, creadora y protagonista de 'Insecure'; y Sam Levinson, responsable de 'Euphoria'. En lo que se refiere a la primera, Rae es la encargada de 'Rap Sh*t', serie sobre dos antiguas amigas de instituto que se reencuentran tiempo después para formar un grupo de rap. En el caso de Levinson, el director estadounidense ha desarrollado junto al cantante The Weeknd la serie 'The Idol', sobre una estrella del pop que establece una complicada relación con un gurú de autoayuda y líder de una secta.

Ya en una ámbito más próximo a la realidad, HBO Max estrenará 'Our Flag Means Death' de la mano de Taika Waititi como productor ejecutivo y director del episodio piloto, inspirada en la historia real de Stede Bonnet, un aristócrata que abandonó su vida acomodada para convertirse en pirata, experiencia en la que incluso trabajó con Barbanegra. En el ámbito de los crímenes y cerrando la lista, la plataforma incluirá en su catálogo la serie 'Love and Death', protagonizada por Elizabeth Olsen, Jesse Plemons y Krysten Ritter; y el documental 'The Staircase'. En el caso de la primera, aborda la historia de Candy Montgomery, un ama de casa de Texas que asesinó a la esposa de su amante en los 80; mientras que la segunda explora el juicio de Michael Peterson, un novelista estadounidense que asesinó a su mujer, Kathleen.

Estrenos de HBO Max en 2022

- '30 monedas' (T2, sin fecha)

- 'Barry' (T3, sin fecha)

- 'Call Me Kat' (T2, 11 de enero)

- 'Clone High' (Sin fecha)

- 'Conversaciones entre amigos' (Sin fecha)

- 'DMZ' (Sin fecha)

- 'El Pacificador' (13 de enero)

- 'Euphoria' (T2, 10 de enero)

- '¡García!' (Sin fecha)

- 'Gossip Girl' (T2, sin fecha)

- 'Hacks' (T2, sin fecha)

- 'Irma Vep' (Sin fecha)

- 'La amiga estupenda' (T3, sin fecha)

- 'La casa del dragón' (Sin fecha)

- 'La chica de la limpieza' (5 de enero)

- 'La edad dorada' (25 de enero)

- 'La materia oscura' (T3, sin fecha)

- 'La mujer del viajero en el tiempo' (Sin fecha)

- 'La vida sexual de las universitarias' (T2, sin fecha)

- 'Legendary' (T2, 31 de enero)

- 'Los Gemstone' (T2, 9 de enero)

- 'Love and Death' (Sin fecha)

- 'Made for Love' (T2, sin fecha)

- 'Naomi' (12 de enero)

- 'Our Flag Means Death' (Sin fecha)

- 'Perry Mason' (T2, sin fecha)

- 'Pobre diablo' (Sin fecha)

- 'Pretty Little Liars: Original Sin' (Sin fecha)

- 'Raised by Wolves' (T2, 3 de febrero)

- 'Rap Sh*t' (Sin fecha)

- 'Rick y Morty' (T6, sin fecha)

- 'Somebody Somewhere' (17 de enero)

- 'Succession' (T4, sin fecha)

- 'Superman & Lois' (T2, 13 de enero)

- 'The Flight Attendant' (T2, sin fecha)

- 'The Handmaid's Tale' (T5, sin fecha)

- 'The Idol' (Sin fecha)

- 'The Last of Us' (Sin fecha)

- 'The Nevers' (T1B, sin fecha)

- 'The Staircase' (documental, sin fecha)

- 'The White Lotus' (T2, sin fecha)

- 'Tokyo Vice' (Sin fecha)

- 'Westworld' (T4, sin fecha)

- 'Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty' (marzo)