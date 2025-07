Por Julia Almazán Romero |

Gervasio Deferr ha roto por fin el silencio que ha mantenido durante los últimos siete meses. Lo ha hecho en una entrevista, donde ha hablado, sin rodeos, sobre la acusación anónima de abuso sexual que salió a la luz en noviembre de 2024. ". Y no me voy a quedar callado como si lo fuera", afirmó con seguridad.

El exgimnasta ha explicado en el programa 'Código 10' que todo empezó cuando la productora de 'El gran salto', la serie basada en su vida, le llamó para informarle de que había una denuncia anónima. Poco después, El País publicaba la acusación sin haberle contactado previamente para contrastar la información, según él mismo cuenta. "No había denuncia, no había cara, no había nada. Solo una letra. Y mientras tanto, mi nombre en todos lados", lamentó el gimnasta.

Gervasio Deferr, exgimnasta, acusado anónimamente de abuso sexual

La entrevista dejó ver a un Gervasio directo, visiblemente afectado. "Puedes decir que he tenido problemas con el alcohol, que he sido infiel o que me he metido de todo. Eso te lo acepto, porque es verdad y lo he contado yo. Pero esto no. Esto no lo acepto, porque no lo he hecho", sentenció.

Más allá de lo personal, Gervasio explicó el golpe profesional que le ha supuesto este caso. Me han dejado sin voz. Sin herramientas para defenderme. No se puede tirar la piedra y esconder la mano así, y menos con algo tan grave", declaró. La serie que narra su historia y se iba a estrenar en Atresplayer quedó congelada durante meses, perdió alumnos en su gimnasio y se enfrentó a una campaña pública por la denuncia anónima.

El bicampeón olímpico asegura que él no es un violador

Deferr habla de todo lo que ha sufrido su familia

El abogado de Deferr, Alfredo Arrién, también estuvo presente en plató y subrayó la dificultad de actuar ante una acusación sin rostro: "Solo sabemos que quien acusa tiene una 'L' por inicial. Nada más. No hay nada detrás". Por su parte, Gervasio dejó claro que las consecuencias más duras las ha vivido su entorno más cercano. "El daño a mí me duele, sí. Pero me duele más lo que están sufriendo en mi casa. Mi madre, mi familia... tienen miedo de que esto me hunda. Pero no lo va a hacer", afirmó con seguridad.