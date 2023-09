Por Fernando S. Palenzuela |

La polémica está servida en la octava edición de 'GH VIP'. Durante la tarde del 29 de septiembre, el Súper comunicó a los concursantes que Oriana Marzoli había decidido abandonar el programa tras dos semanas en el concurso. La sorpresa de estos era mayúscula, pidiendo explicaciones a las que la voz de Guadalix de la Sierra no atendía. Sin embargo, la propia aludida aseguró horas después que ella no había abandonado.

Las primeras palabras de Marzoli tras su salida de la casa no quedaron ahí, puesto que, además de asegurar que eran "", amenazó con emprender medidas legales. No obstante, esto no ha achantado a la organización de 'GH VIP', que ha compartido un vídeo con. Este, que es un avance de lo que se mostrará en 'GH VIP: El debate', presenta a una Oriana muy alterada que asegura que no va a jugar.

Las últimas imágenes de Oriana en la casa y los motivos que la han llevado a tomar la decisión de abandonar el reality, este domingo a las 22.00H en 'Gran Hermano VIP: El Debate'#GHVIPGala3 #GHVIP29S pic.twitter.com/2xnRf3E0oq — Gran Hermano (@ghoficial) September 29, 2023

"Yo me largo. ¿Qué quieres que te diga?", afirma en un momento del vídeo. "A otra. A mí no", responde, antes de levantarse del sofá. "Ábreme, te lo pido por favor. Ábreme". La exconcursante asegura que no va a seguir soportando esa situación y cuando está esperando a que le abran la puerta que da a una sala del equipo del programa, vuelve a exclamar: "Me quiero ir. Ya está. No puedo más".

Oriana Marzoli no se queda callada

Al igual que hiciera cuando se informó de su abandono, Oriana Marzoli ha publicado otro comunicado en el que contradice la versión del programa. "Desmiento completamente lo que pretende hacer creer el vídeo que han subido en la cuenta de 'GH' porque no me refería a abandonar el reality, sino a que se pusiese fin a los insultos que recibía constantemente de parte de otro concursante", expresaba al inicio de su historia de Instagram, en lo que probablemente fuera una referencia a Alex Caniggia. "Por cierto, la palabra abandono jamás ha salido de mi boca porque jamás quise hacerlo".

Aunque la experta en realities tampoco se pronuncia sobre las razones que habrían motivado su salida de la casa, sí que comparte qué es lo que buscaba cuando en el vídeo dice que le abran esa puerta y no la que da a la casa: "Cuando pedimos salir de la puerta del confesionario, lo hacemos todos cuando estamos agobiados y es allí detrás donde nos sientan y nos suelen atender, sea producción o psicólogo". Por último, cierra sus palabras con un ataque a 'GH VIP': "Intentando subir audiencia con un falso abandono. Anunciando que el domingo se hablará de esta falsa información".