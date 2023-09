Por Beatriz Prieto |

La tercera gala de 'GH VIP 8' concluyó su emisión en la madrugada del viernes 29 de septiembre poniendo en un todo un aprieto a Oriana Marzoli. Tras ser elegida por Luca Dazi, el primer expulsado de la edición, el reality desveló a la venezolana una nueva mecánica, la "vida extra", con la que podría recuperar a su compañero a cambio de 25.000 euros del premio. Una propuesta que, tras muchas vueltas, Marzoli decidió descartar, no sin antes disculparse con Dazi.

Marta Flich con Luca Dazi tras su expulsión de 'GH VIP 8'

Tras ser el primer expulsado de la edición, el barcelonés se dirigió a plató, donde además de reunirse con sus seres queridos, se encontró por primera vez con Marta Flich , quien le explicó lo que ya había adelantado al público al comienzo de la gala:. Una complicada decisión que Dazi, tras considerar elegir también a Carmen Alcayde

"Qué malo, porque sabe que lo adoro", soltó la venezolana cuando, en la soledad del confesionario, la tarea para la que Dazi la había escogido. La concursante se mostró muy consciente de que al barcelonés "le hace mucha ilusión estar aquí" y aseguró que, de tratarse únicamente de su dinero, "lo daría, pero tengo miedo de que me maten" el resto de concursantes. "Me gustaría ser egoísta, es que me da mucha felicidad aquí", reconoció Marzoli, en medio de sus divagaciones para tratar de tomar una decisión, hasta que, finalmente, rechazó recuperar a su compañero a cambio de gastar dinero del premio.

Llega a GH VIP la

? VIDA EXTRA ?



Y solo habrá 1 en toda la edición ???? #GHVIPGala3 pic.twitter.com/dXHBNon1wb — Gran Hermano (@ghoficial) September 28, 2023

Oriana decide NO utilizar la ? vida extra ? y, por tanto no gastar los 25.000€ del premio final, por Luca #GHVIPGala3 pic.twitter.com/eD6CHQnvXH — Gran Hermano (@ghoficial) September 28, 2023

"Es mucho dinero"

"Sabes que te amo, te adoro", aseguraba la concursante, afectada, antes de lamentar que "me siento fatal, siempre me toca a mí". De hecho, Marzoli incluso llegó a asegurar que "como alguien se lo gaste, mato a esa persona", puesto que la "vida extra" será una opción presente a lo largo de toda la edición, que desaparecerá en cuanto algún concursante la utilice.

Por ello, Flich desveló a Marzoli que "no podrás comentar absolutamente nada en la casa" puesto que, de hacerlo, no solo sería nominada directamente, sino que también se restaría la cantidad de dinero que había declinado gastar en el regreso de Dazi. "No pasa nada, es mucho dinero", señaló el barcelonés, sobre la decisión de Marzoli, de quien recordó que "no se la jugó con su novio", por lo que era de esperar que tampoco lo hubiera hecho con él.