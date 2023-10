'GH VIP 8' retrata a Oriana Marzoli, enseña casi todo de su abandono y ella lo desmiente con pruebas

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

El viernes 29 de septiembre Oriana Marzoli decidió volver a abandonar 'GH VIP'. Tras la decisión que tomó la concursante en el confesionario, el Súper se lo comunicó a sus compañeros: "Quiero comunicaros algo. Oriana ha abandonado el concurso". Desde ese momento, muchos medios se hicieron eco de la noticia, pero hasta el domingo 1 de octubre en 'GH VIP: El debate' no se han descubierto los detalles de lo que había pasado.

Ion Aramendi en 'GH VIP: El debate'

Oriana Marzoli hablaba con el Súper sobre sus enfrentamientos con Alex Caniggia . "Es que estoy cabreadísima, si a mí me ponéis unas normas, se las ponéis al resto., continuaba la venezolana con un notable enfado. Finalmente, la concursante pidió que la dejaran marcharse: "Ábreme, que me quiero ir por producción. Me quiero ir, no aguanto más".

Una vez finalizó el vídeo, la realización conectó con el plató para que Ion Aramendi comentase lo que había ocurrido: "Ella sabía muy bien lo que hacía. Nadie echa a Oriana, ella es la que decide salir. Otra cosa es que ella se arrepienta una vez fuera". Además, el presentador quiso zanjar el tema asegurando que nadie está por encima del programa.

Sin embargo, Oriana Marzoli publicó el mismo viernes un comunicado en sus redes sociales en el que niega de forma rotunda su abandono de la casa. Además, el reality producido por Zeppelin TV también emitió un vídeo en el que la venezolana quedaba retratada, mostrando cómo trataba al equipo del programa, cómo hablaba de mal al Súper y cómo se sentía por encima de sus compañeros y del propio formato.

Oriana Marzoli contraataca

Por otro lado, después de que el programa hiciera públicas las imágenes, la joven volvió a utilizar sus perfiles para defenderse. En estas declaraciones, la concursante afirma que, cuando estaba fuera de la casa, producción le dio una pastilla para que se relajara y la dejaron entrar de nuevo. La exconcursante solicitaba entonces que pusieran la hora del confesionario, para demostrar que tras decir que quería abandonar, volvió a la casa y no se fue directamente, tal y como se quiere dar a entender.

De hecho, Oriana Marzoli ha compartido un vídeo en el que se la ve en Guadalix ensayando la prueba semanal junto a Gustavo Guillermo y Marta Castro tras haber estado en el confesionario, visiblemente mareada por, según ella, la pastilla que se tomó para tranquilizarse. "Yo nunca abandoné. Tanto es así, que mientras hacía las maletas, y entre lágrimas, le preguntaba a una de las ejecutiva: "¿De verdad me estáis echando?", sentenciaba la participante, quién aseguraba que "la verdad siempre sale a la luz".