Por Fernando S. Palenzuela |

La guerra entre Oriana Marzoli y 'GH VIP' continúa viva. Después de su marcha en la tarde del 29 de septiembre, la concursante aseguró que ella no había abandonado el programa, iniciando de este modo un cruce de acusaciones con el reality show producido por Zeppelin. 'Gran Hermano' contraatacó con un avance de sus últimos minutos en la casa, mientras que la venezolana respondía en redes sociales que esas imágenes se debían a otro asunto.

Oriana Marzoli en 'GH VIP 8'

Se siente utilizada

Aunque el programa no volvió a pronunciarse, teniendo prevista la entrega de ' GH VIP: El debate ' para esclarecer lo ocurrido, Marzoli ha vuelto a la carga en sus redes sociales: ", gente que trabaja en la cadena diciendo que van a desmontar mi 'mentira'". La experta en realities ha retado a la dirección del programa a poner completo el vídeo que corresponde al avance: "Consejo a esas personas: antes de hablar mal de mí, que se vean el vídeo real, que el programa ponga el verdadero vídeo, íntegro, completo desde que".

Las acusaciones de Oriana Marzoli han ido más allá y ha asegurado que 'GH VIP' estaba incumpliendo algunas normas previamente pactadas: "¿Por qué yo hablaba así? ¿De qué me quejaba realmente? Que cuenten qué se nos pidió a los concursantes antes de entrar al reality, qué normas no estaban siendo acatadas". En un principio, Marzoli afirmó que su comportamiento en esas imágenes correspondían a un desencuentro que había tenido con otro compañero.

"En fin, muy fácil subir un vídeo editado eh... Os invito a subir el real y a no quitarme el micrófono cuando salgo a hablar con producción. Yo no miento, repito que jamás ha salido de mi boca 'quiero abandonar el reality/concurso'. Nunca. Que me dejen de usar", zanjaba la exconcursante, que se encuentra en Verona junto a Daniele, su novio, con quien se marchó nada más salir de Guadalix de la Sierra.