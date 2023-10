Por Rubén Rodríguez Tapiador |

Desde que se abrieron las puertas de la casa de Guadalix de la Sierra el amor ha estado presente. En los primeros días se formó un triángulo amoroso que tenía a Luitingo, Pilar Llori y Jessica Bueno como protagonistas. Sin embargo, en la gala de 'GH VIP' del jueves 28 de septiembre se podía ver cómo uno de los vértices se alejaba de esta relación y las cámaras se centraban en el cantante y la exconcursante de 'FBoy Island'.

Pilar Llori y Luitingo en 'GH VIP 8'

Una vez deshecho el triángulo,y, para ello, el artista ha ido al confesionario a mantener una charla con la organización:. A pesar de que Jessica Bueno ya no está en la ecuación, el cantante tiene otro inconveniente, pues comenzó una relación con una chica justo antes de entrar al concurso y, por ello, ha pedido ayuda al Súper para resolverlo:y me he tirado aquí más horas con Pilar que con la persona que tengo fuera".

Durante esta charla en el confesionario, el cantante ha pedido poder hablar con esta chica para dejarle las cosas claras: "Si hay alguna posibilidad de poder quedarme yo tranquilo conmigo mismo y de explicar las cosas". Esta conversación entre Luitingo y el Súper, que se podrá ver al completo el domingo 1 de octubre en 'GH VIP: El debate', ha finalizado con una declaración de intenciones por parte del artista: "Dejo la relación".

Zeus Montiel también revela sus sentimientos

Esta relación no está siendo la única de la octava edición de 'GH VIP', ya que Zeus Montiel y Susana Bianca se han convertido en los protagonistas de una nueva carpeta. En una fiesta de la casa, ambos se han marchado al baño para tener una conversación más íntima.

En esta charla, el hijo de Sara Montiel ha abierto su corazón: "Pues que me gustas un poco y sé que tú no sientes lo mismo... Si pasa algo, genial; si no pasa nada, pues no pasa nada". Sin embargo, el concursante no ha recibido la respuesta que le hubiese gustado por parte de la modelo: "Si quieres me alejo, no quiero que sufras, yo te tengo muchísimo aprecio, muchísimo cariño". No obstante, Bianca no se cierra a lo que pueda pasar.