Por Beatriz Prieto |

La noche del martes 26 de septiembre, Telecinco emitió la segunda gala de 'GH VIP: Límite 48 horas' con Marta Flich al frente. Una cita en la que el programa quiso zanjar una de las grandes críticas de los últimos días contra Luca Dazi, a raíz de su desprecio a la identidad de género de Albert Infante, por la que incluso algunos espectadores había pedido la expulsión del tiktoker.

Luca Dazi y Albert Infante discuten en 'GH VIP 8'

Para dar paso al momento,, tras lo cual se pudo ver el choque entre los dos concursantes, que comenzó cuando Infante le reprochó a Dazi que vacilara a Laura Bozzo , replicaba el tiktoker, quien tachó a su compañero de "pesado". "¡Qué te calles!", repetía una y otra vez Dazi, cuando su paisano insistió con el tema., lanzaba entonces el tiktoker, haciendo saltar a Infante.

"Eh, eh, eh. Relajadito. Chico o chica, así en esas maneras, a mí no me lo dices. Chico o chica tú a mí no me lo dices, ¿eh?", replicó el concursante quien, en el confesionario, aseguró del tono de Dazi que "me lo ha dicho como para vacilar". Mientras, el aludido argumentó que se había referido tanto a Bozzo como a Infante, al que acusó de "sacar las cosas de contexto para aprovechar que estoy nominado y dejarme mal", antes de romper a llorar para pedir a "la gente, que me dé la oportunidad de conocerme realmente". "A mí eso de que tiene diecinueve años... yo con diecinueve años no hablaba así", criticaba por su parte Infante.

En Gran Hermano VIP abrazamos la diversidad. Así lo hemos demostrado siempre a lo largo de la historia de Gran Hermano ?????? #GHVIPLímite2 pic.twitter.com/sWblzSg9Eo — Gran Hermano (@ghoficial) September 26, 2023

"Sería como ir en contra de mí"

"Yo lo viví como un ataque, pero después me aclaró que se refería a mí y a Laura. No creo que mienta en esto", aclaró Infante, durante la gala, mientras que su compañero argumento que "yo estaba muy nervioso, superalterado". "En ningún momento quise atacar por su sexualidad a Albert. No iba con la intención de hacer daño. Que lo diga otra persona que no tenga nada que ver, vale, pero yo, que en realidad en el fondo nos parecemos... sería como ir en contra de mí", añadía el joven concursante, ante un conforme Infante.

Mientras cortaban la conexión con la casa, Dazi dejó caer que "si el programa está intentando darle la vuelta a esto, yo cojo y me piro", acusación que Flich negó rotundamente, con el argumento de que "hay unas imágenes y alusiones y nosotros aclaramos el tema". Asimismo, la presentadora quiso dejar un mensaje muy claro de parte del programa: "En 'GH VIP', abrazamos la diversidad. Así lo hemos demostrado siempre a lo largo de la historia de 'Gran hermano'. Esa casa es la casa de todos. No permitimos ningún discurso tránsfobo ni que implique ningún otro tipo de discriminación".