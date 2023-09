Por Beatriz Prieto |

'GH VIP: Límite 48 horas' emitió su segunda cita semanal el martes 26 de septiembre, en la que el programa destapó una mentira de Laura Bozzo por la que la peruana terminó enfrentándose a Jessica Bueno, después de que esta desvelase lo que había dicho realmente sobre Oriana Marzoli, cuando ambas se encontraban esperando en el ascensor, junto a Alex Caniggia, antes de enfrentarse a un juego para conseguir comida en la gala del domingo 24 de septiembre.

Laura Bozzo discute con Jessica Bueno en 'GH VIP 8'

El conflicto se inició cuando Sol Macaluso acudió a la venezolana para asegurarle que, por lo que Marzoli no se andó con rodeos y acudió al encuentro de Bozzo para saber la verdad, delante de prácticamente todos los concursantes, incluyendo a Bueno. "Yo no te he dicho nada a ti. Si no tienes los huevos para pelear como ella, porque", afirmó la presentadora, antes de manifestar no querer "saber nada más de ti en mi puta vida".

???? ¡BOMBA! Jessica Bueno tenía razón y Laura dijo esos comentarios sobre Oriana #GHVIPLímite2 pic.twitter.com/1mi136o8C3 — Gran Hermano (@ghoficial) September 26, 2023

"Vas a conocer a Laura Bozzo a partir de hoy, porque eres una intrigosa", añadía la concursante, tras lo cual aseguró que solo había cuestionado el porqué Marzoli salía la primera. "¿No has dicho que había una ganadora ya?", cuestionó Bueno, iniciando una disputa en la que aseguró decir "lo que he escuchado". "Lo que me da coraje es ver la falsedad de las situaciones. Le dices que la quieres, pero luego por detrás...", añadía la sevillana, en medio de los gritos de Bozzo. "Yo no me considero ganadora de nada, creo que no voy con ínfulas de nada", se defendió por su parte Marzoli.

"No estamos en igualdad de condiciones"

Dada la disputa entre Bozzo y Bueno, Marta Flich aseguró que el programa tenía "la prueba" de la mentira de la peruana, quien había lanzado sus palabras cuando "pensaban que no estábamos ni grabando ni escuchando, pero sí". Por ello, mostraron un breve vídeo en el que, ocultos en el ascensor, se escuchaba claramente la voz de Bozzo hablando de Marzoli: "Siempre, siempre, siempre, le dan protagonismo a ella, como si ella debiera ganar esto". "Todo preparado para que ella gane o, por lo menos, para que se quede. No estamos en igualdad de condiciones", se quejaba la concursante, con quien Caniggia se mostraba de acuerdo mientras que Bueno les instaba a que "no os rayéis".