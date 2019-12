Mila Ximénez rechaza una reconciliación con Hugo Castejón tras 'GH VIP 7': "Prefiero no verlo jamás"

La noche del domingo 1 de diciembre, 'GH VIP 7' celebró una nueva gala en Telecinco, donde las concursantes tuvieron ocasión de responder a preguntas del exterior, lanzadas por la audiencia a través de las redes. Una de ellas fue dirigida a Mila Ximénez, a quien una espectadora preguntó si había alguna posibilidad de que firmara la paz con Hugo Castejón, con quien tantas disputas había mantenido dentro de la casa.

Mila Ximénez descarta una reconciliación con Hugo Castejón tras 'GH VIP 7'

"Me gusta el mensaje porque es muy conciliador, pero yo no tengo que perdonar nada, sino olvidar", reconoció Ximénez, tras señalar que iba a ser "muy sincera" con su respuesta. "Lo he pasado fatal, hizo que flaquease en todos los aspectos de mi vida y mermó mi autoestima", criticó la concursante, al hablar de su antiguo compañero de reality, quien en plató señaló que Mila había entrado en la casa de Gudalix de la Sierra "guiada para ir contra" él.

"Para mí la convivencia con este señor ha sido insoportable", recordó Mila, antes de asegurar que no se iba a cruzar con él ni hablaría "de él nunca más". "Es de esas personas que prefiero no ver nunca jamás en la vida", confesó la concursante quien, cuando Jordi González apuntó a la posibilidad de que se encontraran en los pasillos de Mediaset, declaró que probablemente saludaría a Castejón, pero nada más allá de eso.

Un juego de poder

El programa también emitió imágenes en las que Mila se mostró muy crítica con la situación en la casa, especialmente con el papel que Alba Carrillo habría adquirido. "Este empoderamiento, me da un poquito por culpo", reconoció la concursante, tras lo cual confesó que le habría gustado que se salvara Antonio David Flores de la expulsión para que su compañera "no se saliera con la suya". "Tengo la sensación de que Alba está manejando todo a su antojo", compartió Ximénez, quien calificó la situación como un "juego de poder" y opinó que Carrillo tenía "poca empatía". "Si ella está bien, todo dios está bien. Eso me está jodiendo un poquito de ella", reconoció Mila, tras lo cual declaró estar "muy decepcionada" con Alba.