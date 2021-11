'Secret Story: Cuenta atrás' emitió en Telecinco la noche del 2 de noviembre su octava entrega, en la que Carlos Sobera estuvo acompañado por varios colaboradores, entre los que se encontraba Gianmarco Onestini. A pesar de su habitual sonrisa, sin embargo, el italiano sorprendió con su extrema seriedad en un momento de la gala, en la que incluso dio una contestación que no gustó demasiado al presentador, antes de que descubriera que Onestini no se encontraba precisamente en un buen momento, puesto que terminó rompiendo a llorar.

Carlos Sobera muestra su apoyo a un emocionado Gianmarco en 'Secret Story'

El momento tuvo lugar varios minutos después de que Adara Molinero, su expareja, se viera cara a cara con Rodri Fuertes en un emotivo reencuentro, aunque en ningún momento quedó claro si ese era el origen de las lágrimas del italiano. A raíz de las disputas que surgieron en la casa durante la gala, Sobera quiso conocer entonces su opinión. "No tengo nada que decir, Carlos", respondía un serio Onestini, a quien el vasco respondiendo bromeando. "Perfecto, gracias porque estaba sin tiempo. ¿Cómo no vas a tener nada que decir, Gianmarco?", lanzó el presentador, desconcertado. El italiano recalcó entonces con cierta sequedad que no tenía "nada que decir", aludiendo a las palabras del presentador, lo que hizo saltar a Sobera, quizás a raíz de las múltiples tensiones que había vivido durante las últimas galas. "Oye, os voy a decir una cosa que igual no sabéis, pero yo cuando me pongo de mala leche también soy la repera", soltó el vasco, aparentemente molesto.

A dichas palabras, el presentador añadió que "como empecemos todos a hacernos los finos y los tiesos con cualquier tipo de comentario, voy a ser el primero que reaccione negativamente a cualquier gilipollez o chorrada que se me diga". A pesar de sus palabras, Sobera recuperó el buen humor de inmediato y trató de seguir con el programa antes de acercarse a Onestini: "vengo a hacer las paces contigo, no te pongas así". "No, es que muchas veces nos olvidamos que no soy de cartón, no soy una persona sin sentimientos. Hay cosas que me pueden afectar, unas más, otras menos, pero yo simplemente no soy de plástico", declaraba el italiano, afectado. El hermano y defensor de Luca Onestini declaró con cierto nerviosismo, entre lágrimas y con la respiración agitada que "aquí hay personas que se quieren hacer las duras y se quieren sentir más que nadie, yo no soy así". "Tengo mis debilidades, estoy orgulloso de tenerlas, porque no soy de cartón, no soy duro y hay momentos en los que también me siento mal. Entonces, por eso no soy menos que nadie. Solo eso", manifestó el italiano, tajante.

Gianmarco ha explotado por la noche tan complicada que está viviendo ???? #SecretCuentaAtrás8 pic.twitter.com/uMaJbdXPSW — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 3, 2021

"Estas cosas nos hacen grandes"

"En mitad de la broma, la verdad es que también nos perdemos un poco. Exactamente, ¿qué es lo que te ha molestado?", quiso saber entonces el presentador, quien dejó claro desde el primer momento que "si tengo que pedirte perdón, lo haré", mientras se sentaba junto a Onestini para tratar de consolarlo. "No puedo hablar ahora", reconoció el colaborador, tapándose la cara, incapaz de parar de llorar. Sobera preguntó entonces si le había molestado el encuentro entre Fuertes y Molinero o si, por el contrario, su dolor procedía del "comentario que te he hecho ahora", sin recibir respuesta. "Si es así, te pido disculpas de corazón, ¿eh?", declaró el vasco, ante el afectado italiano, quien no desveló la razón de su llanto.

"Ahora me recupero, dame un segundo, perdón", solicitó Onestini, incapaz de hablar más. "A mí estas cosas me parece que son las que nos hacen grandes, ¿sabes?", planteó Sobera, con amabilidad, a lo que añadió que "al final, esto es entretenimiento, pero es verdad que se ponen sentimientos en juego y pasan cosas, algunas de ellas no son del agrado de todo el mundo y se sufre. Está bien que la gente lo sepa". "Es muy duro estar aquí sentado y estar aguantando muchos comentarios de los que estamos viendo dentro, de los que se ven aquí fuera", intervino Elena Rodríguez, madre de Molinero, palabras con las que Sobera se mostró en absoluto de acuerdo. "No siempre tenemos el mejor día ni respondemos de la mejor manera y es natural. No pasa nada tampoco. Está bien enfadarse, llorar, sufrir", declaró el vaso, antes de dar paso a un vídeo, tras el cual Onestini ya no estaba en su puesto al que, de hecho, ya no regresó.