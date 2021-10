La noche del domingo 31 de octubre, 'Secret Story: La noche de los secretos' celebró Halloween con la presencia de José Antonio Canales Rivera. El gaditano había sido el último expulsado del reality y tuvo que hacer frente a las críticas de algunos de los colaboradores, entre ellos, Miguel Frigenti, con quien terminó enfrentándose en plató en un cruce de reproches entre ambos.

Miguel Frigenti y Canales Rivera se enfrentan en 'Secret Story'

El programa propuso al recién expulsado que definiera a sus compañeros de la casa de los secretos, momento en el que Canales confesó que no se creía la relación entre Cristina Porta y Luca Onestini, algo que Frigenti no dudó en criticar. "Me parece muy fuerte que tengas las santas narices de decir que Luca no es auténtico y que Cristina tampoco, con lo que has hecho tú dentro de esa casa, que has sido el más falso de todos los concursantes", lanzó el colaborador, que señaló de su excompañero que "tú has ido siempre de un camino a otro, diciendo a unos una cosa y contando al otro grupo, otra. Que digas que Luca no es auténtico, cuando es de las personas más auténticas de esa casa... y Cristina, a pesar de sus errores, también".

"Te debería dar vergüenza de decirme las cosas que estás diciendo", replicó el aludido. El gaditano argumentó que "no me merezco que me hables así, cuando te has portado ahí, en cierto momentos, terroríficos, que no honraban ni a nada ni a nadie" y le recordó a Frigenti que "cuando te has sentido solo, yo no solo me he levanto a buscarte y te he sentado a mi lado, sino que te he abrazado y te he dicho que estando yo, no ibas a estar solo". "Si te nomino, es que te lo mereces por tu comportamiento", recalcó Canales, ante lo que el manchego criticó que "me la clavabas por la espalda". Asimismo, aprovechando la ocasión, el colaborador relató que, cuando Bigote Arrocet fue expulsado, el último expulsado habría asegurado que no lo iba a nominar porque "yo contigo he creado aquí una conexión superespecial, te lo juro por mis hijos", tras lo cual "me metió tres puntos". "Has sido el claro reflejo de ser una culebra, de ser un tapado y un falso. Has tardado mucho en salir", añadió el manchego.

"Ha sido un hipócrita"

"Tú te merecías salir cuando saliste: lo antes posible", contraatacó Canales. "Aquí estoy, ¿y qué? Yo salí porque hice todo lo contrario a lo que hiciste tú. Si hubiera estado dentro de esa casa, echándome la siesta y acostándome a las nueve de la noche, probablemente también habría salido mucho más tarde", respondió Frigenti, quien consideraba "que el equipo de este programa y los espectadores se merecen otro tipo de contenido que el que has dado, que es ninguno". "¿La mala educación tuya y la poca vergüenza tuya es lo que se merece el público?", cuestionó el último expulsado, ante lo que el colaborador señaló que "te lo estoy diciendo todo con mucha educación y mucho respeto".

"Nadie se merece tu comportamiento ni tus ataques directos", manifestó Canales, a lo que Frigenti respondió apostando por que "prefiero equivocarme y vivir el concurso a hacer lo que has hecho tú, que es nada". Por su parte, el gaditano criticó que "llevas toda la vida equivocándote", algo que el manchego no negó, puesto que "prefiero perdón las veces que haga falta y sentir, a ser como has sido tú: un pan sin sal". "Para mí, este señor ha cometido muchos errores. Ha sido un hipócrita dentro de esa casa", criticó el colaborador, a quien Canales echó en cara el ser "un maleducado y un impresentable aquí y donde te pongan", momento en el que González cortó la disputa para continuar con la gala. Una interrupción que no evitó que, apenas un par de minutos más tarde, Frigenti señalara a su excompañero que "lo que no has hecho dentro de la casa, lo estás haciendo aquí esta noche. Podrías haber tenido esta actitud dentro, que has estafado a la audiencia y a este programa".