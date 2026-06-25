Gloria Camila, Carmen Borrego y Pelayo Díaz, entre los colaboradores de 'El verano se mueve'

Por Fidel Conejero |

Telecinco ya ha desvelado el equipo de colaboradores que acompañará a Ion Aramendi en 'El verano se mueve', el nuevo magacín vespertino que se estrenará el próximo lunes 29 de junio a las 17:00 horas, en sustitución de 'El tiempo justo'. Tras anunciar este miércoles la fecha de lanzamiento del formato, Mediaset ha dado a conocer ahora los nombres de los tertulianos y algunas de las secciones que formarán parte del programa, que ocupará las tardes de la cadena durante el verano.

El espacio, producido por Telecinco en colaboración con Unicorn Content, combinará actualidad, crónica social, sucesos, estilo de vida y conexiones desde distintos puntos de España. Además, cada viernes abandonará el plató habitual para emitirse en directo desde una localidad diferente, cuyos vecinos pasarán a convertirse en protagonistas de buena parte de los contenidos.

En el apartado de la crónica social, 'El verano se mueve' contará con un amplio equipo de colaboradores formado por María Eugenia Yagüe, Alejandra Prat, Irene Rosales, Diego Reinares, Luis Pliego, Gloria Camila, Marta López, José Antonio Canales Rivera, Antonio Montero, Alexia Rivas, Jorge Borrajo, Sandra Aladro, Pelayo Díaz, Belén Rodríguez, Leticia Requejo, Carmen Borrego y Jessica Bueno. A este grupo se incorporarán además Carmen Alcayde, Sheila Casas y Laura Madrueño, colaboradoras habituales de algunos programas de la cadena.

El programa también reservará espacio para otros ámbitos relacionados con el verano. Los temas delcontarán con la participación de, mientras que lay laestarán representadas por ely el. Además, habrá secciones dedicadas a la, con distintos especialistas que irán interviniendo a lo largo de las emisiones.

Ion Aramendi y Kike Quintana en 'El verano se mueve' en Telecinco

Kike Quintana recorrerá la geografía española en una furgoneta

Una de las principales novedades de este espacio veraniego será su apuesta por sacar el programa del plató. El sobrino de Ana Rosa Quintana, Kike Quintana, recorrerá durante todo el verano la geografía española a bordo de una furgoneta para elegir cada semana la localidad desde la que se emitirá la edición de los viernes.

Quintana será el encargado de localizar historias, descubrir personajes anónimos e implicar a los vecinos en el desarrollo del programa. Cada semana se elegirá incluso un "vecino estrella", además de dar visibilidad a tradiciones, talentos locales y fiestas populares. Posteriormente, Ion Aramendi y el resto del equipo se desplazarán hasta esa localidad para realizar allí la emisión en directo.

Además, el magacín contará con un equipo de reporteros repartidos por distintos puntos de España para cubrir la actualidad informativa, los principales sucesos y los acontecimientos del verano. También incorporará una sección semanal en la que Ion Aramendi compartirá plató por primera vez con su mujer, la periodista María Amores, con la que comentará cuestiones cotidianas y de actualidad desde perspectivas diferentes.