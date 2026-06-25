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Audiencias 'Horizonte' supera de nuevo a 'La revuelta' y el Brasil - Escocia en late night anota un 22,2%

AUDIENCIAS MIÉRCOLES 24 DE JUNIO

'Horizonte' supera de nuevo a 'La revuelta' y el Brasil - Escocia en late night anota un 22,2%

El programa de Íker Jiménez anota un 9,4%, mientras que el de Broncano se queda en uno de sus mínimos con un 8,1%. Antena 3 lidera el día con un 12,7%.

'Horizonte' supera de nuevo a 'La revuelta' y el Brasil - Escocia en late night anota un 22,2%
©RTVE
Por RedacciónPublicado: Jueves 25 Junio 2026 09:09 (hace 1 hora)

Audiencias Miércoles 24 de Junio de 2026

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    12,7%

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Nueva jornada con presencia del Mundial 2026, aunque esta vez con un partido programado a las 00:00 horas. El encuentro entre Brasil y Escocia anota un 22,2% y reúne a 1,1 millones de aficionados, un dato destacado que apenas afecta a las ofertas del prime time por su horario de emisión.

En Antena 3, '¡Salta!' registra un 8,9% y supera el medio millón de espectadores, mejorando en cuatro décimas el dato de la semana anterior. En Telecinco, 'First Dates Summer' obtiene un 8,3% y congrega a 791.000 fieles.

Vídeos FormulaTV

Por debajo queda 'Camino a NY', que funciona como previa del partido y repaso de la jornada mundialista, con un 7% y 656.000 espectadores. En Cuatro, 'Viajeros Cuatro' alcanza un 5,1% y mejora en 1,2 puntos respecto a su regreso de la semana pasada. En laSexta, 'La noche de Aimar' se queda en un 4,2%, cediendo dos décimas. También destaca el dato de 'Documaster' en La 2, que mejora en nueve décimas con sus documentales sobre Locomía y anota un 3,2% junto a 315.000 espectadores.

En el access prime time, 'El hormiguero' sigue imbatible con un 13,8% y 1,5 millones de espectadores, creciendo además siete décimas en una semana. La segunda posición vuelve a ser para 'Horizonte', que sube 2,4 puntos respecto al miércoles anterior y firma un 9,4% con más de un millón de seguidores. El programa de Cuatro supera por segunda vez esta semana a 'La revuelta', que cae a uno de sus mínimos históricos con un 8,1% y 880.000 fieles. En laSexta, 'El intermedio' mejora 1,4 puntos y alcanza un 6,5% con 707.000 seguidores. Por último, 'Cifras y letras' mantiene su fortaleza en La 2 con casi 600.000 espectadores y una subida de cuatro décimas.

Xavi Font y Manuel Arjona de Locomía en 'Documaster'
Xavi Font y Manuel Arjona de Locomía en 'Documaster'

Prime time

La 1

La revuelta 880.000 8,1%

Camino a NY656.000 7,0%

La 2

Trivial Pursuit408.000 4,2%

Cifras y letras590.000 5,4%

Documaster315.000 3,7%

Locomía 348.000 3,2%

Locomía 385.000 4,5%

Antena 3

El hormiguero 1.503.000 13,8%

¡Salta!563.000 8,9%

Cuatro

First Dates442.000 4,6%

Horizonte1.023.000 9,4%

Viajeros Cuatro 390.000 5,1%

Telecinco

First Dates: Summer791.000 8,3%

laSexta

La Sexta Clave421.000 4,6%

El Intermedio707.000 6,5%

La noche de Aimar 363.000 4,2%

Pierce Brosnan y Emma Thompson en "Un golpe brillante"
Pierce Brosnan y Emma Thompson en "Un golpe brillante"

Late night

La 1

FIFA World Cup 2026945.000 19,6%

Fútbol: Copa Mundial 1.105.000 22,2%

La 2

Locomía 201.000 3,3%

Documentos TV 58.000 1,6%

Conciertos Radio 3 39.000 1,8%

Antena 3

¡Salta!210.000 8,1%

Cuatro

Viajeros Cuatro 154.000 3,9%

Viajeros Cuatro 92.000 4,5%

Telecinco

Cine 5 Estrellas 254.000 6,0%

Gran Madrid Show44.000 2,2%

laSexta

La noche de Aimar 106.000 2,4%

La casa del juego de Pokerstars28.000 1,4%

La boda de Lope y Vera en 'La promesa'
La boda de Lope y Vera en 'La promesa'

Sobremesa y tarde

La 1

Teledeporte: Directo al Mundial1.045.000 11,0%

Directo al grano978.000 11,0%

Valle Salvaje782.000 9,7%

La promesa948.000 12,1%

Malas lenguas837.000 10,9%

Aquí la Tierra885.000 10,8%

La 2

Saber y ganar672.000 7,2%

Grandes documentales293.000 3,4%

En la naturaleza: India 292.000 3,3%

Supervivientes extraños295.000 3,5%

Malas lenguas598.000 7,5%

Sukha232.000 3,0%

Jeopardy193.000 2,4%

Antena 3

Sueños de libertad1.235.000 13,5%

Y ahora Sonsoles766.000 9,5%

Pasapalabra1.416.000 17,3%

Cuatro

Todo es mentira626.000 7,2%

Lo sabe, no lo sabe399.000 5,1%

Telecinco

Amor... ¡o lo que surja!644.000 7,0%

El tiempo justo612.000 7,4%

El diario de Jorge652.000 8,3%

¡Allá tú!688.000 8,6%

laSexta

Zapeando520.000 5,8%

Más vale tarde453.000 5,7%

Mañana

La 1

La hora de La 1354.000 19,4%

Mañaneros 360483.000 13,6%

Mañaneros 360851.000 10,3%

La 2

Arqueomania 22.000 2,5%

Flash moda17.000 1,4%

Campos de batalla naturales 27.000 1,8%

Página 2 22.000 1,2%

Aquí hay trabajo19.000 0,9%

La aventura del saber25.000 1,1%

Escapadas extraordinarias57.000 2,0%

El western de La 2 89.000 2,4%

El cazador118.000 1,8%

El cazador221.000 2,4%

Antena 3

Espejo público298.000 10,5%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 789.000 14,5%

La ruleta de la suerte1.562.000 20,2%

Cuatro

Love Shopping TV13.000 1,6%

¡Toma salami! 20.000 1,8%

Alerta Cobra 34.000 2,5%

Alerta Cobra 35.000 1,9%

Alerta Cobra 60.000 2,7%

En boca de todos250.000 7,0%

Telecinco

La mirada crítica145.000 9,9%

El programa de AR267.000 10,8%

Vamos a ver343.000 8,9%

El precio justo657.000 9,4%

laSexta

Aruser@s el Humorning119.000 9,9%

Aruser@s221.000 10,1%

Al rojo vivo247.000 5,9%

Informativos

La sobremesa del miércoles deja un panorama de retrocesos generalizados respecto a hace siete días, con Antena 3 como principal damnificada pese a mantener el liderazgo sin discusión. 'Antena 3 Noticias 1' cede 1,4 puntos y se queda en un 22,2%, mientras que 'Telediario 1' también afloja, bajando 1,4 puntos hasta el 12,1%. En sentido contrario, 'Informativos Telecinco 15:00' es la gran excepción del día: sube 1,6 puntos hasta el 9,4%, el movimiento más llamativo de la franja, aunque parte de una base modesta.

En la noche, la tendencia bajista se confirma en casi todos los frentes. 'Antena 3 Noticias 2' pierde 1,4 puntos respecto al miércoles anterior y se sitúa en el 17,6%, mientras que 'laSexta Noticias 20h' retrocede 0,8 puntos hasta el 6,4%. 'Telediario 2' aguanta mejor la comparativa, con una caída de solo 0,5 puntos hasta el 11,6%, y 'Noticias Cuatro 2' es la única que mejora en esta franja, sumando 0,8 puntos para llegar al 6,2%.

La 1

Informativo territorial 1885.000 13,1%

Telediario 11.122.000 12,1%

Telediario 21.089.000 11,6%

Antena 3

Noticias de la mañana184.000 12,9%

Antena 3 Noticias 12.066.000 22,2%

Antena 3 Noticias 21.672.000 17,6%

Cuatro

Noticias Cuatro 1513.000 6,9%

El desmarque Cuatro 1488.000 5,3%

Noticias Cuatro 2491.000 6,2%

Telecinco

El matinal70.000 6,9%

Informativos Telecinco 15:00878.000 9,4%

Informativos Telecinco 21:00602.000 6,5%

laSexta

laSexta Noticias 14h625.000 7,4%

laSexta Noticias: Jugones427.000 4,5%

laSexta Noticias 20h506.000 6,4%

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