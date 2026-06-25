'Horizonte' supera de nuevo a 'La revuelta' y el Brasil - Escocia en late night anota un 22,2%

Por Redacción |

Nueva jornada con presencia del Mundial 2026, aunque esta vez con un partido programado a las 00:00 horas. El encuentro entre Brasil y Escocia anota un 22,2% y reúne a 1,1 millones de aficionados, un dato destacado que apenas afecta a las ofertas del prime time por su horario de emisión.

En Antena 3, '¡Salta!' registra un 8,9% y supera el medio millón de espectadores, mejorando en cuatro décimas el dato de la semana anterior. En Telecinco, 'First Dates Summer' obtiene un 8,3% y congrega a 791.000 fieles.

Por debajo queda 'Camino a NY', que funciona como previa del partido y repaso de la jornada mundialista, con un 7% y 656.000 espectadores. En Cuatro, 'Viajeros Cuatro' alcanza un 5,1% y mejora en 1,2 puntos respecto a su regreso de la semana pasada. En laSexta, 'La noche de Aimar' se queda en un 4,2%, cediendo dos décimas. También destaca el dato de 'Documaster' en La 2, que mejora en nueve décimas con sus documentales sobre Locomía y anota un 3,2% junto a 315.000 espectadores.

En el access prime time, 'El hormiguero' sigue imbatible con un 13,8% y 1,5 millones de espectadores, creciendo además siete décimas en una semana. La segunda posición vuelve a ser para 'Horizonte', que sube 2,4 puntos respecto al miércoles anterior y firma un 9,4% con más de un millón de seguidores. El programa de Cuatro supera por segunda vez esta semana a 'La revuelta', que cae a uno de sus mínimos históricos con un 8,1% y 880.000 fieles. En laSexta, 'El intermedio' mejora 1,4 puntos y alcanza un 6,5% con 707.000 seguidores. Por último, 'Cifras y letras' mantiene su fortaleza en La 2 con casi 600.000 espectadores y una subida de cuatro décimas.

Xavi Font y Manuel Arjona de Locomía en 'Documaster'

Prime time

La 1

La revuelta Fernando Arrabal 880.000 8,1% Camino a NY656.000 7,0%

La 2

Trivial Pursuit408.000 4,2% Cifras y letras590.000 5,4% Documaster315.000 3,7% Locomía Sexo, Ibiza, Locomía 348.000 3,2% Locomía Rumba, Samba, Mambo 385.000 4,5%

Antena 3

El hormiguero Ángel Llacer 1.503.000 13,8% ¡Salta!563.000 8,9%

Cuatro

First Dates442.000 4,6% Horizonte1.023.000 9,4% Viajeros Cuatro Bahamas 390.000 5,1%

Telecinco

First Dates: Summer791.000 8,3%

laSexta

La Sexta Clave421.000 4,6% El Intermedio707.000 6,5% La noche de Aimar María Galiana-Alberto San Juan 363.000 4,2%

Pierce Brosnan y Emma Thompson en "Un golpe brillante"

Late night

La 1

FIFA World Cup 2026945.000 19,6% Fútbol: Copa Mundial Escocia-Brasil: Previa 1.105.000 22,2%

La 2

Locomía Adiós, Abanico, Adiós 201.000 3,3% Documentos TV A la sombra de las colinas 58.000 1,6% Conciertos Radio 3 Dura Cala 39.000 1,8%

Antena 3

¡Salta!210.000 8,1%

Cuatro

Viajeros Cuatro Islas Jónicas 154.000 3,9% Viajeros Cuatro Reunión y Mauricio 92.000 4,5%

Telecinco

Cine 5 Estrellas Un golpe brillante 254.000 6,0% Gran Madrid Show44.000 2,2%

laSexta

La noche de Aimar Juan Echanove y Charo López 106.000 2,4% La casa del juego de Pokerstars28.000 1,4%

La boda de Lope y Vera en 'La promesa'

Sobremesa y tarde

La 1

Teledeporte: Directo al Mundial1.045.000 11,0% Directo al grano978.000 11,0% Valle Salvaje782.000 9,7% La promesa948.000 12,1% Malas lenguas837.000 10,9% Aquí la Tierra885.000 10,8%

La 2

Saber y ganar672.000 7,2% Grandes documentales293.000 3,4% En la naturaleza: India Gibón en crecimiento 292.000 3,3% Supervivientes extraños295.000 3,5% Malas lenguas598.000 7,5% Sukha232.000 3,0% Jeopardy193.000 2,4%

Antena 3

Sueños de libertad1.235.000 13,5% Y ahora Sonsoles766.000 9,5% Pasapalabra1.416.000 17,3%

Cuatro

Todo es mentira626.000 7,2% Lo sabe, no lo sabe399.000 5,1%

Telecinco

Amor... ¡o lo que surja!644.000 7,0% El tiempo justo612.000 7,4% El diario de Jorge652.000 8,3% ¡Allá tú!688.000 8,6%

laSexta

Zapeando520.000 5,8% Más vale tarde453.000 5,7%

Mañana

La 1

La hora de La 1354.000 19,4% Mañaneros 360483.000 13,6% Mañaneros 360851.000 10,3%

La 2

Arqueomania Eslabones perdidos 22.000 2,5% Flash moda17.000 1,4% Campos de batalla naturales Luchas forestales 27.000 1,8% Página 2 Juan Francisco Ferrandiz 22.000 1,2% Aquí hay trabajo19.000 0,9% La aventura del saber25.000 1,1% Escapadas extraordinarias57.000 2,0% El western de La 2 Yo soy vuestro verdugo 89.000 2,4% El cazador118.000 1,8% El cazador221.000 2,4%

Antena 3

Espejo público298.000 10,5% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Cazuela de bonito encebollado 789.000 14,5% La ruleta de la suerte1.562.000 20,2%

Cuatro

Love Shopping TV13.000 1,6% ¡Toma salami! Gente de campo 20.000 1,8% Alerta Cobra Dinero de sangre 34.000 2,5% Alerta Cobra La batida 35.000 1,9% Alerta Cobra Beneficio mortal 60.000 2,7% En boca de todos250.000 7,0%

Telecinco

La mirada crítica145.000 9,9% El programa de AR267.000 10,8% Vamos a ver343.000 8,9% El precio justo657.000 9,4%

laSexta

Aruser@s el Humorning119.000 9,9% Aruser@s221.000 10,1% Al rojo vivo247.000 5,9%

Informativos

La sobremesa del miércoles deja un panorama de retrocesos generalizados respecto a hace siete días, con Antena 3 como principal damnificada pese a mantener el liderazgo sin discusión. 'Antena 3 Noticias 1' cede 1,4 puntos y se queda en un 22,2%, mientras que 'Telediario 1' también afloja, bajando 1,4 puntos hasta el 12,1%. En sentido contrario, 'Informativos Telecinco 15:00' es la gran excepción del día: sube 1,6 puntos hasta el 9,4%, el movimiento más llamativo de la franja, aunque parte de una base modesta.

En la noche, la tendencia bajista se confirma en casi todos los frentes. 'Antena 3 Noticias 2' pierde 1,4 puntos respecto al miércoles anterior y se sitúa en el 17,6%, mientras que 'laSexta Noticias 20h' retrocede 0,8 puntos hasta el 6,4%. 'Telediario 2' aguanta mejor la comparativa, con una caída de solo 0,5 puntos hasta el 11,6%, y 'Noticias Cuatro 2' es la única que mejora en esta franja, sumando 0,8 puntos para llegar al 6,2%.

La 1

Informativo territorial 1885.000 13,1% Telediario 11.122.000 12,1% Telediario 21.089.000 11,6%

Antena 3

Noticias de la mañana184.000 12,9% Antena 3 Noticias 12.066.000 22,2% Antena 3 Noticias 21.672.000 17,6%

Cuatro

Noticias Cuatro 1513.000 6,9% El desmarque Cuatro 1488.000 5,3% Noticias Cuatro 2491.000 6,2%

Telecinco

El matinal70.000 6,9% Informativos Telecinco 15:00878.000 9,4% Informativos Telecinco 21:00602.000 6,5%

laSexta

laSexta Noticias 14h625.000 7,4% laSexta Noticias: Jugones427.000 4,5% laSexta Noticias 20h506.000 6,4%

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