'Horizonte' supera de nuevo a 'La revuelta' y el Brasil - Escocia en late night anota un 22,2%

Audiencias Miércoles 24 de Junio de 2026
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Nueva jornada con presencia del Mundial 2026, aunque esta vez con un partido programado a las 00:00 horas. El encuentro entre Brasil y Escocia anota un 22,2% y reúne a 1,1 millones de aficionados, un dato destacado que apenas afecta a las ofertas del prime time por su horario de emisión.
En Antena 3, '¡Salta!' registra un 8,9% y supera el medio millón de espectadores, mejorando en cuatro décimas el dato de la semana anterior. En Telecinco, 'First Dates Summer' obtiene un 8,3% y congrega a 791.000 fieles.
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Por debajo queda 'Camino a NY', que funciona como previa del partido y repaso de la jornada mundialista, con un 7% y 656.000 espectadores. En Cuatro, 'Viajeros Cuatro' alcanza un 5,1% y mejora en 1,2 puntos respecto a su regreso de la semana pasada. En laSexta, 'La noche de Aimar' se queda en un 4,2%, cediendo dos décimas. También destaca el dato de 'Documaster' en La 2, que mejora en nueve décimas con sus documentales sobre Locomía y anota un 3,2% junto a 315.000 espectadores.
En el access prime time, 'El hormiguero' sigue imbatible con un 13,8% y 1,5 millones de espectadores, creciendo además siete décimas en una semana. La segunda posición vuelve a ser para 'Horizonte', que sube 2,4 puntos respecto al miércoles anterior y firma un 9,4% con más de un millón de seguidores. El programa de Cuatro supera por segunda vez esta semana a 'La revuelta', que cae a uno de sus mínimos históricos con un 8,1% y 880.000 fieles. En laSexta, 'El intermedio' mejora 1,4 puntos y alcanza un 6,5% con 707.000 seguidores. Por último, 'Cifras y letras' mantiene su fortaleza en La 2 con casi 600.000 espectadores y una subida de cuatro décimas.
Prime time
La revuelta 880.000 8,1%
Camino a NY656.000 7,0%
Trivial Pursuit408.000 4,2%
Cifras y letras590.000 5,4%
Documaster315.000 3,7%
Locomía 348.000 3,2%
Locomía 385.000 4,5%
El hormiguero 1.503.000 13,8%
¡Salta!563.000 8,9%
First Dates442.000 4,6%
Horizonte1.023.000 9,4%
Viajeros Cuatro 390.000 5,1%
First Dates: Summer791.000 8,3%
La Sexta Clave421.000 4,6%
El Intermedio707.000 6,5%
La noche de Aimar 363.000 4,2%
Late night
FIFA World Cup 2026945.000 19,6%
Fútbol: Copa Mundial 1.105.000 22,2%
Locomía 201.000 3,3%
Documentos TV 58.000 1,6%
Conciertos Radio 3 39.000 1,8%
¡Salta!210.000 8,1%
Viajeros Cuatro 154.000 3,9%
Viajeros Cuatro 92.000 4,5%
Cine 5 Estrellas 254.000 6,0%
Gran Madrid Show44.000 2,2%
La noche de Aimar 106.000 2,4%
La casa del juego de Pokerstars28.000 1,4%
Sobremesa y tarde
Teledeporte: Directo al Mundial1.045.000 11,0%
Directo al grano978.000 11,0%
Valle Salvaje782.000 9,7%
La promesa948.000 12,1%
Malas lenguas837.000 10,9%
Aquí la Tierra885.000 10,8%
Saber y ganar672.000 7,2%
Grandes documentales293.000 3,4%
En la naturaleza: India 292.000 3,3%
Supervivientes extraños295.000 3,5%
Malas lenguas598.000 7,5%
Sukha232.000 3,0%
Jeopardy193.000 2,4%
Sueños de libertad1.235.000 13,5%
Y ahora Sonsoles766.000 9,5%
Pasapalabra1.416.000 17,3%
Todo es mentira626.000 7,2%
Lo sabe, no lo sabe399.000 5,1%
Amor... ¡o lo que surja!644.000 7,0%
El tiempo justo612.000 7,4%
El diario de Jorge652.000 8,3%
¡Allá tú!688.000 8,6%
Zapeando520.000 5,8%
Más vale tarde453.000 5,7%
Mañana
La hora de La 1354.000 19,4%
Mañaneros 360483.000 13,6%
Mañaneros 360851.000 10,3%
Arqueomania 22.000 2,5%
Flash moda17.000 1,4%
Campos de batalla naturales 27.000 1,8%
Página 2 22.000 1,2%
Aquí hay trabajo19.000 0,9%
La aventura del saber25.000 1,1%
Escapadas extraordinarias57.000 2,0%
El western de La 2 89.000 2,4%
El cazador118.000 1,8%
El cazador221.000 2,4%
Espejo público298.000 10,5%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 789.000 14,5%
La ruleta de la suerte1.562.000 20,2%
Love Shopping TV13.000 1,6%
¡Toma salami! 20.000 1,8%
Alerta Cobra 34.000 2,5%
Alerta Cobra 35.000 1,9%
Alerta Cobra 60.000 2,7%
En boca de todos250.000 7,0%
La mirada crítica145.000 9,9%
El programa de AR267.000 10,8%
Vamos a ver343.000 8,9%
El precio justo657.000 9,4%
Aruser@s el Humorning119.000 9,9%
Aruser@s221.000 10,1%
Al rojo vivo247.000 5,9%
Informativos
La sobremesa del miércoles deja un panorama de retrocesos generalizados respecto a hace siete días, con Antena 3 como principal damnificada pese a mantener el liderazgo sin discusión. 'Antena 3 Noticias 1' cede 1,4 puntos y se queda en un 22,2%, mientras que 'Telediario 1' también afloja, bajando 1,4 puntos hasta el 12,1%. En sentido contrario, 'Informativos Telecinco 15:00' es la gran excepción del día: sube 1,6 puntos hasta el 9,4%, el movimiento más llamativo de la franja, aunque parte de una base modesta.
En la noche, la tendencia bajista se confirma en casi todos los frentes. 'Antena 3 Noticias 2' pierde 1,4 puntos respecto al miércoles anterior y se sitúa en el 17,6%, mientras que 'laSexta Noticias 20h' retrocede 0,8 puntos hasta el 6,4%. 'Telediario 2' aguanta mejor la comparativa, con una caída de solo 0,5 puntos hasta el 11,6%, y 'Noticias Cuatro 2' es la única que mejora en esta franja, sumando 0,8 puntos para llegar al 6,2%.
Informativo territorial 1885.000 13,1%
Telediario 11.122.000 12,1%
Telediario 21.089.000 11,6%
Noticias de la mañana184.000 12,9%
Antena 3 Noticias 12.066.000 22,2%
Antena 3 Noticias 21.672.000 17,6%
Noticias Cuatro 1513.000 6,9%
El desmarque Cuatro 1488.000 5,3%
Noticias Cuatro 2491.000 6,2%
El matinal70.000 6,9%
Informativos Telecinco 15:00878.000 9,4%
Informativos Telecinco 21:00602.000 6,5%
laSexta Noticias 14h625.000 7,4%
laSexta Noticias: Jugones427.000 4,5%
laSexta Noticias 20h506.000 6,4%