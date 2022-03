Gloria Camila reclama que no vayan mujeres que la critiquen al concierto de Rocío Jurado

Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y Rocío Carrasco no se ha querido quedar atrás con un multitudinario evento. La colaboradora de televisión ha organizado un concierto en homenaje a su madre, Rocío Jurado, en el WiZink Center de Madrid y para ello ha contado con numerosas personalidades del mundo del arte como Ruth Lorenzo, Rigoberta Bandini, Nia Correia o Edurne.

Gloria Camila y Alexia Rivas en 'Ya son las ocho'

El 7 de marzo en el programa de la Fábrica de la Tele, 'Ya son las ocho', Gloria Camila quiso dejar claro quién espera que acuda a ese concierto: "Referente al concierto de mañana, que es el Día de la Mujer, espero que la mayoría de las mujeres que vayan a estar presentes en ese concierto, de verdad no sean las mujeres que nos critican a otras mujeres en redes sociales. Solo quiero decir eso".

Este comentario no ha pasado desapercibido y menos por parte de otra de las colaboradoras del programa, Alexia Rivas: "A este concierto puede ir todo tipo de personas, habrá mujeres que no se comporten bien igual que hombres que no se comporten bien, pero también habrá mujeres que estén a favor de una parte y de la tuya también, no generalicemos", aludiendo a que no todo el mundo iba a estar siempre a su favor.

Hay que dejar las cosas claras

Gloria Camila contestó de manera inmediata a Rivas: "Yo no he generalizado, te he dicho que en parte la mayoría de las mujeres que vayan a ese acto, que es benéfico y es el Día de la Mujer, espero que no sea la mayoría de las mujeres, que son la mayoría, que no son las que nos critican a Rocío y a mí por defender otra parte", sentenciaba la colaboradora, que no le parece ético que acuda ese tipo de público en el concierto de su madre. "Es un homenaje a tu madre, al final yo creo que pueden ir de las dos partes, es mi opinión", respondía Rivas, a lo que la hija de José Ortega Cano terminaba con un rotundo: "Y esta es la mía".