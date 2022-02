Si bien Rocío Carrasco ha concedido una entrevista para 'El programa de Ana Rosa', magazín al que acudía por primera vez desde que comenzó, Gloria Camila no ha dudado en usar su espacio como colaboradora habitual del programa 'Ya son las ocho' para contestar y matizar todos los frentes abiertos que ha dejado su hermana.

Gloria Camila en 'Ya son las ocho'

La hija de José Ortega Cano respondía, en primer lugar, sobre los papeles que Carrasco le pedía, afirmando que ella no es la única heredera legítima de todas las pertenencias de su madre. A esto se le suma toda la documentación que se utilizó para la serie 'En el nombre de Rocío', hecho que a la hija del torero no le gustó y que provocó que ambas hermanas estuvieran aún más distanciadas.

Por otro lado, Gloria Camila asegura que tenía intención de llamar a su hermana: "Si yo la llamase, no me lo cogería; y ella no me va a llamar, porque no está preparada". Sin embargo, poco después rectificó diciendo que no se produciría ninguna llamada entre las dos que pudiese solventar toda esta situación después de la entrevista concedida esa misma mañana. Poco después, Antonio Rossi matizó que "Rocío no está preparada para una relación diaria", pero sí estaría dispuesta a mantener una conversación con Gloria Camila.

La relación entre Rocío Carrasco y sus hijos, vista por Gloria Camila

La hija de Rocío Jurado aseguró en 'El programa de Ana Rosa' que sus hijos habrían estado bajo su cuidado si no hubiera pedido la custodia compartida con Antonio David Flores. Además, pidió que se deje de hablar de su hija, a la que pretende dejar a un margen para así evitar causarle más daño. Esto ha sido recalcado por Gloria Camila en plató, que ha asegurado que las amenazas e insultos no van a cesar a pesar de dejar de hablar de ella, cerrando su intervención con un mensaje contundente: "El daño psicológico ya está hecho".

Además, el hijo que comparte con el malagueño también ha estado presente en la entrevista a Rocío, pues Alessandro Lecquio aseguró que no entendía que no tenga relación con él, a lo que respondió que para ella también "es un tema doloroso" y que "cuando se tenga que ver, se verá", mientras que Gloria Camila se ha centrado en hablar de su sobrina: "A Rocío no se le ha escuchado todavía".