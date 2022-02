Gloria Camila ha celebrado su 26º cumpleaños en el plató de 'Ya son las ocho' para ocupar su puesto como colaboradora y responder a las últimas declaraciones de su hermana, Rocío Carrasco. En 'Montealto' Rocío Carrasco dio un importante paso al frente al mostrar "los papeles de La Rota", unos documentos que salpican entre otros a José Ortega Cano. Gloria Camila, por su parte, no sabía nada sobre estos papeles: "Cada uno hablará cuando quiera hablar. A mí es algo que no me incumbe. Lo desconocía", sentenció.

Rocío Carrasco y Gloria Camila

Acto seguido, Sonsoles Ónega le preguntó: "¿Te ha cambiado la opinión de Antonio David Flores?". Gloria Camila comentó: "Hay cosas que he visto que me parecen bochornosas, la verdad; hay otras actitudes que me parecen lamentables. Yo, evidentemente, si hubiera vivido todo eso, a día de hoy no tendría relación con él, no te voy a mentir".

Sí admitía que ha visto imágenes del ex guardia civil enfrentado a su padre que no le han gustado nada. Ante el encontronazo entre ellos ha cambiado su visión sobre el padre de Rocío Flores: "Vi la pelea que tuvieron en 'Salsa rosa' y me pareció horrible". "Hay muchas cosas que desconocía y las veo ahora y me parecen lamentables y me avergüenzan. [...] Estoy harta de decir que tengo relación porque es el padre de mis sobrinos, que son los únicos que me importan en esta historia", confesaba.

"Ya fue castigado por lo que hizo"

En cuanto a las duras declaraciones de Rocío Carrasco sobre las actitudes irregulares en casa de Ortega Cano, Gloria Camila estalló en contra de su hermana, recriminándole que nunca ha estado al lado de José Fernando: "Cuando habla de las actitudes irregulares en mi casa, ¿a quién se refiere? [...] En esa casa, cuando ya no está mi madre, éramos mi padre, mi hermano y yo. Decirle a mi hermana que José Fernando, que es su hermano, ha tenido problemas, de los cuales no es comparable con ninguna actitud de nadie porque ojalá nada hubiese pasado, pero que ese que está ahí es su hermano y ha tenido problemas en los cuales ella no ha estado jamás".

Gloria Camila está especialmente dolida por las declaraciones hacia su padre y aclaró que el accidente que protagonizó Ortega Cano fue un palo muy duro para todos, sobre todo para su hermano y para ella: "Siento pena por mi familia y por la familia de Carlos Parra. Ojalá nunca se hubiera producido ese hecho, pero ha pasado y yo no puedo cambiarlo ni evitarlo. Si ya se sufrió y se cumplió condena, y ella sabe lo que es la salud mental, sabrá que mi hermano y yo no lo hemos pasado bien, entonces no hace falta hacer daño para defenderse a uno mismo".