Después de los ataques recibidos por Anabel Pantoja y las especulaciones sobre su relación con Omar Sánchez, Alexia Rivas decidió acudir a 'Viernes deluxe' para intentar zanjar el asunto a pesar de encontrarse en una situación personal delicada. En la entrevista, Alexia respondió a las preguntas que le formularon los colaboradores e hizo frente a las críticas, en especial a las recibidas por Anabel. Sus respuestas provocaron una gran polémica que le ha llevado a recibir algún que otro zasca.

Gloria Camila y Alexia Rivas en 'Ya son las ocho'

Las palabras de Rivas no le hicieron mucha gracia a la colaboradora, pero, entre todas las declaraciones, hubo una en especial que le molestó: "Omar no es Maluma". Esto incitó a que Pantoja reaccionase en las redes sociales: "Por supuesto que Omar no es Maluma, ni ningún futbolista de tu clase social. Es un ser muchísimo más grande de lo que te pueda reportar. Desafortunado comentario, clasista y asqueroso".

La de Ponferrada quiso explicar en 'Ya son las ocho' que su intención no era despreciarlo, sino explicar que ni ella ni Sánchez eran personas de las que se podía sacar rendimiento. En ese mismo momento, Gloria Camila aprovechó para tomar la palabra e intentando que entendiese la postura de la sobrina de Isabel Pantoja, le replicó: "Gracias a Omar estabas sentada en un 'Deluxe'. Al final sí que has sacado rendimiento económico". Ante este comentario, la periodista no se quedó callada: "Estaba gracias a mí, estaba porque me habían hecho protagonista en esta misma cadena".

El principio de todo

El inicio de todo este revuelo viene después de que Alexia Rivas se haya reunido varias veces con el ex de Pantoja en Gran Canaria. Debido a estos encuentros, Alexia se vio obligada a justificar sus viajes para salir del foco mediático en el que se ha visto envuelta: "Yo llevo yendo a Gran Canaria ocho años porque me eché un novio con el que estuve tres años", confesó, añadiendo que desde entonces le encanta viajar allí cada vez que puede sin tener nada que ver con su excompañero de 'Supervivientes'. Además, admitió tener una relación estrecha con el canario pero que no iba más allá de una amistad.