Las últimas apariciones de Kiko Jiménez en televisión han dado de qué hablar, y más aún con el reencuentro de la que era su pareja, Gloria Camila, a la entrada de los estudios de Mediaset. Así mismo lo contaba él minutos después en el plató de 'Sálvame': "Yo también me la he encontrado en la puerta", le decía a Jorge Javier Vázquez, que aseguraba que se había cruzado con ella.

Kiko Jiménez y Gloria Camila

La pareja rompió en el verano del 2019 tras más de cuatro años de relación. Kiko Jiménez estaba sorprendido por la actitud de Gloria Camila tras volver a verse porque, desde aquel día que decidieran poner punto y final a su historia, no se habían vuelto a ver cara a cara. "Me llama la atención que en su programa no me quiere ni ver en pintura ni quiere saber nada de mí, pero luego cuando me ve le falta tiempo para verme y llamarme la atención y decirme tres o cuatro cosas. A ver, aclárate" ha comenzado explicando el influencer.

Kiko Jiménez también se encontraba desconcertado por la llamada que había recibido de Gloria Camila: "Primero me llamó y lo conté aquí. Luego va y niega que no quiere saber nada de mí y cae en una incongruencia. Ahora me la vuelvo a encontrar y me vuelve a decir lo mismo. Dice que para qué cuento que la llamé, que me llamó por un motivo, que no sé qué... ¡pues no me llames si no quieres saber nada de mí!", ha confesado el colaborador de televisión.

Una relación de lo más extraña

A pesar de todo lo ocurrido entre ambos, Kiko Jiménez asegura que "le guarda cariño, pero...". Además, ha confesado que es "la primera vez que me la encuentro después de cuatro años", pero que no ha habido un momento de tensión entre ellos: "Ha sido un poco raro, con nervios, yo no sabía si saludarla o no". Finalmente, Kiko Jiménez cansado de la situación, se ha mostrado enfadado con su ex: "Si luego dices en tu programa que de este chico no quieres saber nada como si yo fuera escoria, pues no llames".