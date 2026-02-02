FormulaTV
Audiencias 'Lo de Évole' triunfa en su doble entrega con Urdangarin y puede con 'GH Dúo'

Gloria Camila rompe su silencio tras lo ocurrido con Emma García en 'Fiesta': "Me dejó bastante tocada"

La colaboradora de Telecinco se ha expresado en redes sociales tras el encontronazo con la presentadora.

Gloria Camila rompe su silencio tras lo ocurrido con Emma García en 'Fiesta': "Me dejó bastante tocada"
Por RedacciónPublicado: Lunes 2 Febrero 2026 17:23 (hace 29 minutos)

Emma García y Gloria Camila han sido las protagonistas de muchos titulares tras lo que ocurrió durante la tarde del domingo 1 de febrero en 'Fiesta'. El intento de la presentadora por conocer más detalles de un viaje de la colaboradora a Venecia con su exnovio hizo que la hija de José Ortega Cano se pusiera a la defensiva, provocando una situación de lo más incómoda.

"Me apetecía y ya está. Mi vida es mía y la vivo así, con tranquilidad, con respeto y es que no tengo por qué estar justificando cada decisión que tomo", decía Gloria Camila, a lo que Emma García se plantaba con un fulminante corte, levantándose hasta del sofá y dirigiéndose a la dirección del formato de Telecinco.

Emma García estalló en &#39;Fiesta&#39; contra la actitud de Gloria Camila
Emma García estalló en 'Fiesta' contra la actitud de Gloria Camila
"Pero vamos a ver, ¿yo no puedo preguntar o cómo va esto? Yo pregunto ahora a dirección. Una se me mosquea por la suegra y la otra está aquí toda cabreada", decía, mirando a Raquel Bollo y luego cruzándose de brazos imitando la postura de Gloria Camila. "Pues te digo una cosa, paso de preguntar, eh, porque a mí me importa una mierda también al final esto, entiéndeme", terminaba.

Un día después, Gloria Camila utilizaba sus redes sociales para romper su silencio. "Hola chicos, me paso por aquí porque hace mucho que no hablo con vosotros últimamente. Quería daros las gracias porque ayer fue una tarde un poco complicada, un poco bastante. Creo que lo de ayer me dejó bastante tocada y simplemente daros las gracias por vuestros mensajes, que los estoy leyendo. Automáticamente me vine a casa de mi padre", decía, visiblemente emocionada.

Gloria Camila habla tras el corte de Emma García en &#39;Fiesta&#39;
Gloria Camila habla tras el corte de Emma García en 'Fiesta'

¿Qué es lo que le hace tanta ilusión?

En el siguiente story, los ojos de Gloria Camila se veían incluso más brillantes, hablando sobre algo que le hace "muchísima ilusión". "Dicho eso, quiero apartar ahora mismo la pena, porque os juro que tengo mucha pena dentro de mí, pero voy ahora a una cosa muy guay. (...) Estoy esperando a ver si mi familia decide salir, pero es una cosa tan guay que me gustaría compartirla con vosotros. Está hecho, pero tampoco quiero adelantarme a ello. Llevaba tiempo buscando esto, llevaba tiempo detrás y gracias a Dios lo encontré cuando salí de 'Supervivientes' y ahora voy a ello", añadía, sin dar más detalles.

