Gloria Camila rompe su silencio tras lo ocurrido con Emma García en 'Fiesta': "Me dejó bastante tocada"

Programa relacionado
Emma García y Gloria Camila han sido las protagonistas de muchos titulares tras lo que ocurrió durante la tarde del domingo 1 de febrero en 'Fiesta'. El intento de la presentadora por conocer más detalles de un viaje de la colaboradora a Venecia con su exnovio hizo que la hija de José Ortega Cano se pusiera a la defensiva, provocando una situación de lo más incómoda.
"Me apetecía y ya está. Mi vida es mía y la vivo así, con tranquilidad, con respeto y es que no tengo por qué estar justificando cada decisión que tomo", decía Gloria Camila, a lo que Emma García se plantaba con un fulminante corte, levantándose hasta del sofá y dirigiéndose a la dirección del formato de Telecinco.
- Greg Taro (Benidorm Fest 2026): "En el camp de composición nos daban cuatro horas y si no salía, mala suerte"
- Asha: "Hay algunos cambios en 'Turista' para adaptar la canción al directo del Benidorm Fest"
- Kitai (Benidorm Fest): "Nos perjudica no tocar en directo, necesito el bajo de Fabio y que me tiemble el pecho"
- Dani J (Benidorm Fest): "No va a ser un show bachatero heterobásico y va a servir para romper con prejuicios"
- Patricia Montero: "Creía saber de decoración, pero grabando 'Decomasters' me di cuenta de que no tenía ni idea"
- Amaia Salamanca ('Pura Sangre'): "Lo he pasado mal, porque he tenido que galopar en campo abierto"
"Pero vamos a ver, ¿yo no puedo preguntar o cómo va esto? Yo pregunto ahora a dirección. Una se me mosquea por la suegra y la otra está aquí toda cabreada", decía, mirando a Raquel Bollo y luego cruzándose de brazos imitando la postura de Gloria Camila. "Pues te digo una cosa, paso de preguntar, eh, porque a mí me importa una mierda también al final esto, entiéndeme", terminaba.
¿Qué es lo que le hace tanta ilusión?
En el siguiente story, los ojos de Gloria Camila se veían incluso más brillantes, hablando sobre algo que le hace "muchísima ilusión". "Dicho eso, quiero apartar ahora mismo la pena, porque os juro que tengo mucha pena dentro de mí, pero voy ahora a una cosa muy guay. (...) Estoy esperando a ver si mi familia decide salir, pero es una cosa tan guay que me gustaría compartirla con vosotros. Está hecho, pero tampoco quiero adelantarme a ello. Llevaba tiempo buscando esto, llevaba tiempo detrás y gracias a Dios lo encontré cuando salí de 'Supervivientes' y ahora voy a ello", añadía, sin dar más detalles.