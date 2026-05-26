RTVE gana el primer pulso judicial a UTECA por el Mundial 2026

Por Fidel Conejero |

Nuevo revés judicial para UTECA. El Juzgado de lo Mercantil nº19 de Madrid ha rechazado las medidas cautelares solicitadas por la patronal de las televisiones privadas contra RTVE en relación con la comercialización publicitaria del Mundial de Fútbol de 2026.

La resolución judicial desestima íntegramente la petición presentada por las cadenas privadas, que buscaban paralizar la estrategia comercial de la corporación pública alrededor del gran evento futbolístico organizado por la FIFA y que tendrá lugar durante el mes de junio.

De este modo, RTVE podrá continuar con normalidad la captación de patrocinadores y anunciantes vinculados a la competición, una de las grandes apuestas deportivas de la cadena pública para los próximos años.

El juez respalda el criterio de la CNMC

En el auto dictado por la, el magistrado considera queclara en los paquetes comerciales diseñados por RTVE y recuerda además que la corporación cuenta con el respaldo previo de la

La resolución destaca que la CNMC ya había avalado anteriormente que RTVE puede comercializar fórmulas de patrocinio televisivo y otras comunicaciones comerciales vinculadas a grandes eventos deportivos, pese a las limitaciones publicitarias que afectan a la cadena pública.

Por ello, el juez concluye que los argumentos presentados por UTECA no tienen la contundencia suficiente como para justificar una medida cautelar de gran impacto económico y comercial sobre RTVE.

Eduardo Olano, presidente de UTECA

UTECA alegaba competencia desleal

La patronal de las televisiones privadas había acusado a RTVE de incurrir en posibles prácticas de competencia desleal mediante la comercialización publicitaria asociada al Mundial 2026. Sin embargo, el auto judicial rechaza que exista la urgencia o la gravedad necesarias para intervenir de manera inmediata y paralizar las operaciones comerciales de la corporación pública.

Además, la resolución considera que la posición de RTVE se encuentra amparada por las excepciones publicitarias relacionadas con los patrocinios deportivos, una interpretación que ya había sido validada previamente por los organismos reguladores.