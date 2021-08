Gonzalo Montoya hizo saltar las alarmas al publicar una foto suya en el hospital, luciendo una bata de color azul marino y jugando con un gorro desechable, poniéndoselo a la altura de la nariz para la gamberra instantánea. Tras generar preocupación entre sus seguidores, el exparticipante de 'La isla de las tentaciones 2' quiso aclarar qué le había pasado y por qué había acabado en dicha clínica.

Gonzalo Montoya

"Antes de ir a grabar, me salieron dos orzuelos, uno en cada ojo, que parecía que me habían dado una paliza. No me los curé, me han ido saliendo más y durante el viaje en Croacia lo he pasado mal", confesaba el sevillano, mostrando el resultado del proceso quirúrgico al que se había tenido que someter por la infección bacteriana que sufría.

"He ido a mi clínica de confianza, han operado a toda mi familia de los ojos allí y, nada más llegar, me han dicho que a quirófano y me lo han solucionado", desvelaba la expareja de Susana Molina, explicando cómo de rápida fue su intervención para deshacerse de los orzuelos. "No he ido a la playa porque tengo el ojo bastante hinchado", actualizaba Montoya en sus redes sociales, informando de cómo se está recuperando.

Con cuentas pendientes

Este problema le surgió poco antes de viajar hasta República Dominicana a grabar 'La última tentación', el formato donde exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' y sus actuales parejas vuelven al programa para poner a prueba su amor. "Conocí a Mayka Rivera y tuve un pequeño desliz con ella. Se quedó prendada de mis huesos, pero yo no soy hombre de una sola mujer", adelantaba el sevillano en su vídeo de presentación.