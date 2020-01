El inesperado manotazo de Fiama a Mimi en 'La isla de las tentaciones': "No me gustan los zorreos"

La noche del jueves 9 de enero, Mediaset estrenó en Cuatro y Telecinco 'La isla de las tentaciones', programa en el que cinco parejas ponen a prueba su relación conviviendo por separado con un grupo de solteros. Una primera emisión en la que se dio a conocer a los participantes y a los solteros, antes de que las parejas se despidieran, momento que se veía interrumpido por las elegidas para tener una primera cita con los chicos, algo que no pareció gustar en absoluto a Fiama Rodríguez.

Fiama pega un manotazo a Mimi durante su despedida con Álex en 'La isla de las tentaciones

Los miembros de cada pareja tuvieron ocasión de elegir a uno de los solteros para tener una primera cita, momento en el que Álex Bueno escogió a Mimi. "A mí Mimi no me gusta, sinceramente hay chicas más guapas", comentó entonces Fiama, antes de que ambos se enfrentaran a la temida despedida, en la que Bueno se mostró especialmente preocupado y emocionado. "Nunca he estado tanto tiempo separado de ella", confesó el participante, mientras Fiama declaraba que "quiero pensar que vamos a estar bien".

"Me duele no poder cuidarla", admitió Álex ante las cámaras, antes de señalar que "Fiama tiene un carácter peculiar". Unas declaraciones tras las cuales se mostró a la pareja en plena despedida, abrazándose, antes de que apareciera Mimi para llevarse a Álex. "No me gustan los zorreos", advirtió Fiama, directa para sorpresa de la soltera. "Todo depende de él", respondió la aludida, quien acabó colocando su mano sobre el brazo de Álex, instándole a marcharse con ella, momento en el que Fiama la apartó de un violento manotazo. "¡No toques!", declaró la participante, mientras su pareja trataba de calmar la situación.

"Primera norma: no tocar"

Una situación similar se produjo en plena despedida entre Gonzalo Montoya y Susana Molina. No obstante, en lugar de ser ella quien apartó a Katerina, soltera escogida por su pareja, fue Montoya quien lo hizo, en un momento en el que se mostraba muy inseguro sobre lo que pudiera ocurrir con su pareja. "Me sabe fatal por vosotros, pero tenemos que irnos ya", interrumpió Katerina, con educación, antes de intentar tocar a Gonzalo, quien se apartó de inmediato para sorpresa tanto de su cita como de Susana. "Primera norma: no tocar, chiqui", soltó el participante, mientras su pareja le instaba a disfrutar de la experiencia. "No quiero que te pongas así porque yo esté delante, porque no me voy bien", le reprochó Molina, antes de que ambos se separasen.