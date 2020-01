Gonzalo y Katerina y Fani y Rubén, primeros "flechazos" de 'La isla de las tentaciones'

La noche del jueves 9 de enero, Mediaset estrenó 'La isla de las tentaciones' en Cuatro y Telecinco, en una primera emisión en la que se dieron a conocer las parejas y sus "tentaciones" a lo largo de la edición. Un primer programa en el que se produjeron los primeros contactos entre participantes y solteros, donde destacaron especialmente dos "parejas" por el momento temporales: las formadas por Gonzalo Montoya y Katerina, y Fani y Rubén.

Katerina y Gonzalo durante su primera mañana juntos en 'La isla de las tentaciones'

El programa arrancó con los solteros colocando un collar de flores en el miembro de las distintas parejas que más le había gustado, momento en el que Katerina colocó el suyo en torno al cuello de Gonzalo. De hecho, el novio de Susana Molina, ganadora de 'GH 14', había confesado apenas unos minutos antes que Katerina "es la única que me ha entrado por los ojos", desvelando que recordaba toda la información que ella había dado. Algo que no gustó demasiado a su pareja. "Creo que voy a ver cosas que me van a molestar", confesó Susana, quien señaló que Gonzalo "no se queda nunca con los nombres".

Los participantes tuvieron ocasión de convivir una primera noche con los solteros, donde la química fue más que evidente tanto entre Gonzalo y Katerina como entre Fani y Rubén. "Katerina me hace sentir vivo. Tiene la cabeza muy amueblada y eso me gusta", confesó Montoya. "A Rúben le pongo un diez. Es divino. Es un amigo que me llevo para toda la vida", declaró por su parte Fani, quien antes de comenzar el programa se había declarado como una persona "muy celosa" y apostaba por el hecho de que su pareja, Cristofer, acabaría siéndole infiel. "Necesito cariño, gente que me haga reír, que me dé conversación. Necesito a gente despierta, viva. No quiero un muermo en mi vida", añadió la participante, ante su buena relación con Rubén.

"Me siento súper identificiada"

"Es guapita, me cae bien", declaró Gonzalo, tras escoger a Katerina como candidata a su primera cita, ante su pareja. "Me parece bien, porque ya que estamos aquí, vamos a poner una prueba de verdad", afirmó Susana quien, no obstante, señaló que "me molesta su actitud", al hablar de Gonzalo. "Es muy como yo, muy de barrio. Me he reído un montón con él", le explicó Fani a Cristofer en su despedida, antes de aclarar que "he elegido a Rubén porque es el único que ha conseguido que olvide el mal rollo que tenía en mi cabeza". "Me siento súper identificada con él", reconoció la participante ante su novio quien, tranquilo por el momento, señaló que "se le ve majete al chaval".