Gonzalo se sincera en 'Sábado deluxe': "Nuestra relación era idílica antes de 'La isla de las tentaciones'"

El pasado sábado 15 de febrero Gonzalo Montoya acudió a 'Sábado deluxe' para hablar sobre su paso por 'La isla de las tentaciones' y aclarar ante los colaboradores algunos aspectos. El sevillano hizo un balance de su relación y el por qué de su fin tras el paso por el reality. Esta es la primera vez que habla del tema él solo, ya que tras no acudir al reencuentro final del programa, sí acudió a 'El debate de las tentaciones' emitido en directo el viernes.

Gonzalo Montoya en 'Sábado Deluxe'

Allí ya rompió su silencio sobre cómo fueron los momentos siguientes a su ruptura, al igual que confesó estar muy hundido y no haber querido ver a Susana desde que tomó la decisión. Esto cambiará el martes a las 22:40h, cuando en la esperada segunda parte del debate se reencuentre con ella al ser una de las parejas que quedan por repasar su experiencia. De momento, en su paso por 'Sábado Deluxe' dejó algunas impresiones.

Sobre la decisión de Susana de acabar con la relación confesó algo que hasta ahora no se había planteado: "Creo que Susana tenía predeterminado, o mínimo el ultimátum para ver qué hacer con la relación". A pesar de él no haber notado nada raro por parte de ella antes de partir hacia el concurso, ya que ha dicho que su relación "era idílica", tras el resultado cree que entonces su ya expareja no estaba realmente enamorada y que tenía pensado dejarle antes del programa. De ahí explica "el shock tan grande que recibí en la última hoguera, vi cómo se desmoronaba mi castillo de naipes".

Hora de aclarar sus palabras

Entre otras cosas, lo que más se le criticó a Gonzalo fueron el uso de ciertas palabras en las que se refería a su pareja como "pokémon" o "asexual". Pidió explícitamente perdón en concreto por haber usado la palabra "asexual" de la que se "avergüenza enormemente". Respecto al tema "pokémon" aclara que jamás quiso descalificarla con ello y, si es así, "también pido perdón". Pese a todo, también ha aclarado que ha utilizado "todas las críticas hacia mí para madurar".