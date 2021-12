Uno de los formatos de variedades más sorprendentes de nuestra pequeña pantalla es 'Got Talent España'. Cada semana, muchos son los que se atreven a pisar las tablas y mostrar a todo el país lo que son capaces de hacer. Sin embargo, siete tandas de programas a sus espaldas empiezan a pesar en términos de audiencia, aunque no en la calidad de las actuaciones, superándose cada día.

'Got Talent España'

Dúo Turkeev, quien ya fue pase de oro gracias a Risto Mejide, logró alzarse con la victoria, en una edición que promedió un 15,8% de cuota de pantalla, lo que se traduce en 1.741.000 espectadores. Aunque estamos ante un descenso de -3,9 puntos respecto al año anterior, cabe destacar que no son malos resultados ante la difícil competencia que ha tenido en Antena 3, siempre consiguiendo quedarse con el liderazgo.

Si acercamos la lupa a cada una de sus jornadas de emisión, 'Got Talent' consiguió liderar en su primera gala, amasando un 18,5% de share gracias al efecto estreno, y también durante su final (20,3%). Enfrentándose con 'Tu cara me suena', Telecinco colocó su oferta en en lo más alto, convirtiendo el 17 de diciembre en el día que se apuntó máximo de edición en términos de cuota de pantalla. Fijándonos en el número de espectadores, la entrega más vista corresponde a la misma jornada, única ocasión en la que superó la barrera de los 2.000.000 de seguidores.

En la otra cara de la moneda se ubica la tercera gala del talent show, viviendo su peor dato de edición durante su tercera jornada de viernes: 12,3% y 1.318.000 televidentes. Asimismo, cabe destacar que la tendencia del formato respecto a sus enteros de audiencia se asentó desde sus quintas audiciones, eso sí, consiguiendo escalar enteros durante la Final.





Audiencias de 'Got Talent España', en Telecinco Nº Gala Fecha Espectadores Share Gala 1: Audiciones 10/09/2021 1.827.000 18,5% Gala 2: Audiciones 17/09/2021 1.423.000 13,2% Gala 3: Audiciones 24/09/2021 1.318.000 12,3% Gala 4: Audiciones 01/10/2021 1.525.000 14,2% Gala 5: Audiciones 08/10/2021 1.667.000 16% Gala 6: Audiciones 15/10/2021 1.674.000 15,3% Gala 7: Audiciones 22/10/2021 1.850.000 16,5% Gala 8: Audiciones 29/10/2021 1.756.000 15,5% Gala 9: Audiciones 05/11/2021 1.735.000 15,3% Gala 10: Audiciones 12/11/2021 1.905.000 16,4% Gala 11: Semifinal 1 19/11/2021 1.745.000 15,9% Gala 12: Semifinal 2 26/11/2021 1.899.000 16% Gala 13: Semifinal 3 3/12/2021 1.802.000 16,2% Gala 14: Semifinal 4 10/12/2021 1.807.000 15,4% Gala 15: Gran Final 17/12/2021 2.183.000 20,3% Media Septiembre - Diciembre 1.741.000 15,8%

En cuanto al palmarés histórico del formato de Fremantle, lejos quedan los resultados amasados del récord de la primera edición: 2.761.000 espectadores, lo que representa un descenso de -1.020.000. Algo similar ocurre en términos de cuota de pantalla, quedándose rezagada en comparación con la quinta tanda de programas, cuando amasó un gran 21,7%. Comparando con este dato, la caída es de -5,9 puntos.

Un duelo fratricida que perjudicó a 'Got Talent'

Si 'Got Talent España' comenzó por todo lo alto con su estreno, siempre teniendo en cuenta los actuales parámetros, un duelo con otro formato similar provocó que cayese a mínimos. Antena 3 decidió programar 'La Voz' en la noche de los viernes, enfrentándose un total de siete jornadas. En coincidencia, la de Atresmedia fue capaz de vencer cada una de las batallas con una media del 18,1% y 1.979.000 seguidores.

No obstante, 'Tu cara me suena' regresó a su habitual noche el 5 de noviembre, captando la mayor parte de los televidentes en perjuicio de 'Got Talent'. Con otros siete enfrentamientos, el show de Antena 3 consiguió la victoria en cada uno de ellos, congregando al 20,8% del respetable y 2.352.000 espectadores. Cabe destacar que Telecinco se ha mantenido por delante del cine de La 1 en todos sus pases (6,6% y 863.000).