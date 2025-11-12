Gotzon Mantuliz: 'Los rodajes de 'Cazadores de imágenes' son exigentes y estamos a merced de la naturaleza"

Programa relacionado
El fotógrafo Gotzon Mantuliz estrena el miércoles 12 de noviembre 'Cazadores de imágenes', el formato producido por 7 y acción para la noche de laSexta en el que intentará fotografiar a imponentes animales por todo el mundo. Acompañado de invitados como Arturo Valls, Mamen Mendizábal, Silvia Abril, Miguel Ángel Muñoz, Mario Vaquerizo y Patricia Conde, el vasco viajará a destinos como Brasil a Alaska para conseguir las mejores fotos, que se publicarán en la revista National Geographic como reconocimiento. En esta entrevista, repasamos con el ganador de 'El desafío' cómo vivió el rodaje de la primera temporada y cómo afronta la segunda, que ya se ha renovado antes del estreno.
Enhorabuena por el formato, Gotzon. ¿Te imaginabas algún día llegar a presentar algo como 'Cazadores de imágenes'?
¡Muchas gracias! Es algo que siempre me ha apasionado. Soy un loco de los documentales desde que era un niño, y mi sueño desde pequeño era poder fotografiar y documentar animales por el mundo. Y pues fíjate que, al final, después de muchos años haciéndolo a través de Instagram y tal, ahora tengo la oportunidad de dar el salto a la televisión y también de llegar a más gente y de llevar los animales y la naturaleza a más casas. Así que, estoy feliz.
Sí, sí, sobre todo eso. Al final ha sido muchísimo trabajo, mucho esfuerzo, mucho tiempo y mucha dedicación. Y también ver que la gente que se dedica un poco a la tele apuesta por el formato y que, sin siquiera haber visto todos los episodios grabados, confió en el proyecto y cerramos una segunda. Así que, para mí es súper satisfactorio y es una señal de que gusta lo que estamos haciendo. La verdad es que estoy muy contento.
Y ya os vais a Sudáfrica a grabar la segunda temporada. ¿Qué te llevas en esa maleta, Gotzon?
Pues me llevo un poco de todo. Me llevo equipo de buceo y equipo de tierra. Va a ser un viaje así bastante potente, arrancamos la segunda temporada por todo lo alto. Es un viaje que tengo muchas ganas. Y tengo un poco como de mezcla de sensaciones, porque justo voy a estar fuera en el estreno de la primera temporada para grabar la segunda. Intentaré estar pendiente y ver qué le parece a la gente y observar un poco la reacción de la gente cuando lo vea. Tengo muchas ganas de escuchar lo que opinan del programa.
Quiero que los invitados que vengan, vengan porque realmente les gustan los animales
'Cazadores de imágenes' cuenta con la misma productora que 'El Desafío' y 'El hormiguero', con 7 y acción. ¿A qué compañeros del concurso te llevarías contigo a 'Cazadores de Imágenes'?
Algo que sí que tenía muy claro. Quiero que los invitados que vengan, vengan porque realmente les gustan los animales y les gusta la naturaleza, porque soy consciente de lo que hacemos y lo que ofrecemos es algo que de otra forma no van a vivir en su vida. Es algo muy extraordinario y para mí es muy importante que el invitado lo viva, porque aparte son rodajes muy exigentes, son muchas horas de espera en condiciones duras, muchas caminatas por lugares remotos, navegación en mares complicados... Frío, calor, muchas horas de espera, muchos madrugones, dormir poco... O sea que al final, si no te gusta, creo que no disfrutarías y que sería imposible llevar a cabo el rodaje. Así que para mí, cualquiera que le encante los animales y naturaleza sería un buen compañero de aventura.
¿Y los famosos también llegan a hacer fotos o solo te acompañan?
No, me acompañan. Sí que es verdad que en ciertos momentos están ahí alucinando tanto que tienden a sacar el móvil para intentar plasmar el momento, que yo insisto y les digo: 'Pero si esto va a estar mejor grabado que con tu móvil, o sea, disfrútalo'. Cosa que quizás para la segunda temporada tendré esto en cuenta, pero no, a nivel fotográfico hago yo las fotos. Y luego Fede y Gaby, que son realizador y cámara, están grabando un poco la situación y lo que pasa y Rafa Fernández, que es íntimo amigo mío y campeón del mundo de fotos submarinas, se encarga como de grabar más animales y yo estoy más con foto.
Es muy bonito decirlo en la oficina, pero los rodajes son muy difíciles y estamos a merced de la naturaleza
Justo has hablado de que vas a cambiar algo de cara a la segunda temporada. ¿Qué has aprendido de esta primera edición que vas a querer aplicar en la segunda?
Como era un formato nuevo, según vas grabando, te vas dando cuenta de necesidades y el formato, yo creo que desde el primer episodio al último ya ha variado mucho, con lo que digamos que la segunda temporada, por lo menos los primeros episodios, tendrán más que ver con el último de la primera que con el primero de la primera. Ha sido una evolución constante a nivel de grabación, a nivel de edición, ver un poco necesidades, qué funciona mejor, qué funciona peor... Es muy bonito decirlo en la oficina y escribirlo, pero luego hay que estar allí, porque, como te decía, son rodajes muy difíciles y al final estamos a merced de la naturaleza y de los animales, que muchas veces las cosas no pasan como esperamos y tenemos que ser conscientes de ello. Tiene que ser un rodaje vivo, un viaje vivo, una aventura en el que tenemos una idea en la cabeza, pero hay que estar frescos y atentos a cualquier imprevisto para poder modificar, cambiar...
Creo que es un formato que está vivo, cada animal y cada destino y cada invitado también, te hacen que cada episodio sea un mundo, cosa que a mí me encanta, porque hay episodios que son más relajados, más emotivos, más reflexivos, y otros que son de tensión, de nervios, de adrenalina, y yo creo que también este vaivén de emociones está guay, porque no sabes el episodio que vas a ver qué es lo que te va a transmitir. Es como una montaña rusa, tanto de preproducir como de grabar.
Imagino que tendréis una larga lista de planes B, porque al ser algo tan impredecible el trabajar con los animales...
Planes B tampoco hay tantos, porque es muy complicado también atinar con, en este caso, con los seis objetivos principales de la primera temporada. Depende mucho de la época del año. Tenemos que ir muchas veces una semana o un mes en concreto en el año a un sitio concreto del mundo para fotografiar ese animal, con lo que sí que podemos documentar la zona, animales del entorno y tal, pero, claro, buscar un encuentro muy potente y un animal imponente para ser objetivo principal del episodio, muchas veces es el que hay y ya está. Sí que es verdad que hay muchos más animales en el entorno y que documentamos todo, pero como objetivo principal hay uno y es complicado sobre la marcha modificarlo.
Era algo que expuse al principio, porque yo estoy acostumbrado a esto. Muchas veces te pasas semanas para fotografiar un animal y ni siquiera aparece. Yendo tan pocos días, es algo que tenemos que tener en cuenta. Y es algo que tampoco me importa que pase, no en todos, obviamente, pero sí que en alguno, porque también refleja la dificultad de lo que hacemos. Nos tiramos muchos meses de preparación, es un viaje muy exigente para quizás no conseguir el objetivo, y esa es la realidad. Y a mí que se muestre eso también me gusta. Ya te adelanto que hemos tenido una suerte espectacular en la primera temporada, nos han pasado cosas extraordinarias que a mucha gente, documentándolo durante muchas semanas, no le ocurren. Por esa parte estamos encantados.
El peligro, como siempre, es relativo. Hay muchos animales que tienen muy mala fama
¿Cómo te preparas tú para el peligro, para esos cara a cara sin barreras con los animales?
Son muchos años de experiencia, vas entendiendo también el comportamiento animal y el respeto que hay que tener para todos estos encuentros, cómo hacerlo, cómo acercarse... El peligro, como siempre, es relativo. Hay muchos animales que tienen muy mala fama, como por ejemplo, los tiburones. Hay como un temor generalizado, quizás por la película y tal, y son animales que, generalmente, con las personas son inofensivos. El estar tranquilos en esos momentos y transmitirlo es importante. Algo bueno que va a tener el programa es el mostrar esta otra parte de los animales. Entonces, no me he preparado en ese aspecto de forma especial. Sí que tenemos muy en cuenta al invitado, de explicarle muy bien a lo que se va a enfrentar, cómo hay que actuar, que nos tiene que hacer caso en todo momento, que si en algún instante yo le digo algo, que nos tiene que hacer caso e intentar controlar los nervios, estar relajado, no hacer movimientos bruscos, no salir corriendo, por supuesto. Muchos detalles para evitar sustos. Al final, los invitados han respondido muy bien y todos los encuentros han sido extraordinarios.
Y tú ganaste 'El conquistador del fin del mundo' con 19 años. El programa ha recibido muchas críticas por algunas de sus pruebas con animales. ¿Vosotros habéis tenido especial cuidado en no molestar a la fauna en su hábitat natural? Al final, sois un poco unos intrusos en ese aspecto.
Sí, por supuesto. En este programa, los protagonistas son los animales. Nos hemos preocupado mucho. Lo que intento transmitir es la belleza de estos animales, que creo que, al final, es una manera también de protegerlos. Si le das a conocer esta parte bonita de los animales y de la naturaleza a la gente, quizás gente que no tiene la suerte de poder estar en contacto con ella, pues aprende a valorarla y a disfrutarla también. Además, nos apoyamos con científicos y con asociaciones en los diferentes destinos también para tener un conocimiento más exhaustivo del sitio y el lugar en concreto, de cómo actuar y demás. Es un programa hecho por y para los animales.
Y ya para terminar, en 2018 fuiste profesor de 'Operación Triunfo'. ¿Estás siguiendo un poco esta edición?
No, la verdad que no. Estoy supercentrado en 'Cazadores de imágenes'. Han sido muchos meses de trabajo de preproducción, de rodaje y de postproducción. De hecho, todavía estamos ya con los últimos flecos de esta temporada y arrancamos con la segunda con toda la preproducción que ha habido en estos últimos meses. Así que está siendo una locura absoluta.