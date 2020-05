Lydia Lozano abandona entre lágrimas 'La última cena' tras descubrir la gran traición de Mila Ximénez

Si en la primera entrega de 'La última cena' de Telecinco no faltaron las disputas, los nervios, las lágrimas y la rivalidad, en la segunda emisión de este viernes 29 de mayo se volvió a replicar esta situación aunque en esta ocasión los protagonistas del enfrentamiento fueron otros. Todo sucedió durante la degustación de la cena elaborada por Mila Ximénez y Antonio Montero. Lydia Lozano empezó molestando a Ximénez al catalogar su arroz caldoso como "caldo de calcetín", algo que no gustó para nada a la colaboradora. Pese a haber criticado duramente el plato realizado por Lozano una semana atrás, esta se quejó del poco respeto que según ella había tenido su compañera por su creación. Pero bien, esta fue solo la punta del iceberg de un enfrentamiento que terminó con una de ellas abandonando el programa.

Lydia Lozano abandonando el plató y Mila Ximénez indignada ('La última cena')

El espacio emitió una secuencia inédita, grabada durante el cocinado de esa misma noche, en la que Mila Ximénez dejaba caer que las lágrimas derramadas por Lozano en los últimos días por el caso de Ylenia Carrissi no eran tan sinceras como la audiencia cree y que todo venía pautado por ella misma para atrapar al espectador. "Llora a las 8 y diez, pero tranquilos, que a las 9 y cinco, cuando entra Piqueras, ya no derrama ni una lágrima", afirmó sin tapujo alguno Ximénez, algo que no gustó para nada a Lozano. Por ello, esta optó por marcharse al baño con María Patiño para comentar junto a Nuria Marín lo que estaba escuchando. Una conversación que interrumpió Mila, que no dudó en personarse en los baños de Telecinco para hablar directamente con Lydia del tema. Ambas empezaron a discutir y finalmente Lydia Lozano decidió abandonar el plató para irse a su casa, lo hizo entre lágrimas y muy molesta con su compañera.

La conversación en el baño

"Sí, me voy a ir. Yo no voy a arreglar nada con una persona que dice que yo he hecho un numerito ahí", afirmó totalmente indignada Lozano, mientras sus compañeras intentaban pararla para que no dejase el programa. "Que los lloros están escaletados me parece lo más feo que me han dicho en mi vida", siguió diciendo la colaboradora, que no daba crédito a que alguien como Mila, con la que lleva trabajando tantos años, pusiese en duda los sentimientos que expresa cada tarde en el magacín de Telecinco. Finalmente, y pese a los intentos de Jorge Javier Vázquez, se fue a su casa, dejando su cena a medias. Algo que no evitó que Mila Ximénez mostrarse su descontento con la actitud de esta.

"Siempre tiene que ser la protagonista (...) siempre está jodida, ¿qué culpa tengo que ahora haya salido el tema de Ylenia otra vez?", afirmó muy indignada Ximénez, que calificó lo que había sucedido como "una falta de respeto de esta niñata". Por último, y con un claro tono irónico, Mila aconsejó a los amigos y compañeros de Lydia Lozano que "deberían decirle a la estrella de Mediaset que no debería abandonar nunca un programa porque es una gran falta de respeto". Una afirmación que bien seguro tendrá respuesta por parte de Lydia Lozano en la próxima entrega de 'Sábado deluxe' o 'Sálvame' en la que ambas se encuentren. Parece claro que la guerra no ha hecho más que empezar.