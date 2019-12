Los grandes cachés de Adara Molinero, Alba Carrillo y Mila Ximénez tras 'GH VIP 7'

Lo que un rostro conocido cobra por una entrevista o por su participación en un reality depende obviamente del interés mediático que genera. Este caché varia con el tiempo dependiendo de las tramas que tenga abiertas o en algunos casos, estas cifras aumentan tras participar en un espacio de televisión. Este es el caso de Alba Carrillo, Adara Molinero y Mila Ximénez. Las tres fueron las finalistas de la séptima edición de 'GH VIP' y sin suda se convirtieron en las principales protagonistas del espacio; por ello, a día de hoy entre el mundo del corazón su caché se ha disparado de una forma notoria, la mayoría de ellas cobra ahora más por una exclusiva que antes de entrar en el espacio de Zeppelin para Telecinco.

El alto caché de Adara por una exclusiva

Eso precisamente se analizó en ' Viva la vida ' el domingo 29 de diciembre. Los responsables del espacio. Lo hicieron gracias a datos facilitados por un representante de famosos que prefirió mantenerse en el anonimato. Este afirmó que a día de hoy, una entrevista con Adara Molinero. Este explicó paralelamente que "una exclusiva de ella en televisión rondaría las mismas cifras:".

Mila Ximénez, Adara Molinero y Alba Carrillo en 'GH VIP 7'

El representante explicó que obviamente estas cifras se han generado después del paso de Molinero por 'GH VIP'. "Antes de entrar en el programa no la hubieran comprado en ningún lado. Si Adara se casa con Hugo antes de entrar en 'GH' no lo hubiese comprado nadie. Ella es un personaje valorado ahora, pero con circunstancias. Posiblemente, si Adara desaparece de aquí a un año, el año que viene su caché estará en la mitad de la mitad". De esta forma, el profesional reflexionó con el hecho que estas espectaculares cifras las encontramos ya que Molinero se encuentra en un "pico de popularidad" que difícilmente podrá igualar en el futuro.

Alba Carrillo y Mila Ximénez, personajes "estables"

Esto no es lo mismo que sucede con Alba Carrillo o Mila Ximénez, dos personajes que este profesional califican como "personajes estables". De esta forma, la colaboradora de 'Sálvame' por ejemplo, "tiene un caché estándar. Tiene de mínimo entre 25.000 y 30.000 euros, pero puede subir, alcanzar máximos (...) es un personaje que siempre que tenga picos de popularidad su caché subirá", según este. El representa afirma además que "Alba mantiene un caché alto desde el principio porque es un personaje valorado (...) si no se la paga, ella no hace nada. No es un personaje de moda, es alguien estable (...) mientras que Adara es un personaje salido de la nada, Alba está siempre es activo, mantiene su caché con el tiempo".

Un éxito difícil de mantener

El éxito de Adara Molinero es complicado de mantener, tal y como cuenta Jorge Borrajo, director de la revista Semana. "Los realitys se hacen con concursantes famosos, yo creo que ahora es muy complicado que una persona que sale de ahí pueda sentarse en televisión como colaborador", afirma este, reflexionando que además "en breve empieza otro reality y se dejará de hablar de 'GH' y se hablará de 'Supervivientes' (...) está claro que llega un punto que el personaje se quema". Sobre ello ha querido también hablar Miriam Saavedra, ganadora de 'GH VIP 6', quien aconseja que "hay que saber manejarlo todo (...) no siempre es bueno aceptarlo todo (...) si te llenas de cosas y compromisos, al final te quedas con el caché mínimo (...) hay que saber elegir".