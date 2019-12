Hugo Sierra revela el problema económico con Hacienda que le supuso ganar 'GH Revolution'

Una de las principales tramas que está monopolizando los magacines de Telecinco estas Navidades es sin duda el triángulo amoroso que forman Adara Molinero, Gianmarco Onestini y Hugo Sierra. Pocos no conocen esta historia que arrancó en 'GH VIP', reality en el que la chica decidió confesar que ya no seguía enamorada de su pareja para iniciar paralelamente un idilio con el italiano. Una historia de amor que apenas duró unas horas y es que un día después de la última gala, ambos ya se distanciaron y dejaron de hablarse. A día de hoy, Molinero ha confesado sentirse engañada y utilizada por el chico, y ambos han roto definitivamente.

Hugo Sierra, en 'GH Revolution'

Pues bien, cuando parecía que no podía haber más novedades en el tema, Hugo Sierra ha decidido hablar alto y claro en Lecturas. En una extensa entrevista, el chico ha decidido dar los primeros detalles de su reencuentro con Adara Molinero tras la sonada ruptura y ha revelado detalles desconocidos hasta ahora de los problemas económicos que ambos atravesaron meses atrás. De esta forma, el chico se ha mostrado muy tajante con lo que siente la que fuese su pareja, después de haber salido de 'GH VIP' y haberse reencontrado con él y el bebé que tienen juntos: "Ella se arrepiente de haber roto conmigo". Pese a que la chica afirmó en 'Sábado deluxe' que no quiere volver con él, este parece tener muy claro que eso no es cierto.

Una prioridad: el bebé

Pese a ello, Hugo tiene claro que a día de hoy, para ambos "la prioridad es el bebé". Tras tres meses encerrada en la casa de Guadalix de la Sierra, la chica ha vuelto a su hogar y a día de hoy no se separa de su niño: Han pasado bastantes días desde que llegó Adara y el niño ya se ha acostumbrado a su mamá. Ahora están todo el día juntos", ha afirmado el que fuese ganador de 'GH Revolution', quien también confesa que "ver a Adara con su bebé en brazos fue una sensación muy bonita". Precisamente, en 'Deluxe' Molinero le dio le razón y es que apuntó a que ambos se reparten las horas del día para poder compartir de forma equilibrada el tiempo con su pequeño ya que les necesita a ambos cerca.

Problemas económicos

Por último, el chico ha querido confesar por primera vez el motivo de los problemas económicos que Adara confesó haber tenido. La victoria de 'GH Revolution' fue el motivo de los mismos y es que Hacienda le reclamó el pago de impuestos por el premio que logró ganar, un grave problema que este decidió mantener en secreto. "Tuvimos un problema de dinero que oculté a Adara porque estaba embarazada. Repercutió en todo, por eso ella decía que no se sentía deseada", afirma el chico. ¿Cuál fue la solución? Él mismo la cuenta: "Vender el restaurante y pagar lo que debíamos".