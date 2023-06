Por Fernando S. Palenzuela |

Todavía quedan varias semanas para la llegada de septiembre y de la reestructuración de la parrilla de Telecinco con 'TardeAR' y el futuro de las mañanas sin Ana Rosa Quintana. Sin embargo, con el verano y las vacaciones pisando los talones, Mediaset España ya se ha puesto manos a la obra para acabar con los cabos sueltos.

Ana Terradillos en 'El programa de Ana Rosa'

Una de las grandes incógnitas es quién será la persona encargada de sustituir a Quintana en las mañanas., según informa Algo pasa TV y ha podido confirmar FormulaTV. Esto no quiere decir que la de Guipúzcoa sea finalmente la elegida, pero sí que está siendo tenida en cuenta. Recordemos que, liderando la mesa política y compartiendo labor con Patricia Pardo Joaquín Prat en los tres segmentos que nutren el programa.

Terradillos ha sido rostro de las mañanas de Telecinco durante mucho tiempo, pero la marcha de Sonsoles Ónega a Atresmedia llevó a que Unicorn Content eligiera a Joaquín Prat para presentar 'Ya es mediodía'. El conductor fue liberado de 'Cuatro al día', dado que seguía ligado a la crónica social de 'Ana Rosa', por lo que se decidió que la vasca saltara a las tardes de Cuatro. De regresar a Telecinco, quedaría por saber quién pasaría a ocuparse de su hasta ahora programa.

Lo que se sabe de 'TardeAR'

De momento, se sigue conociendo muy poco de la apuesta de Unicorn Content para las tardes de Telecinco. La presentadora ya anunció que quiere que 'TardeAR' sea un infoshow, concretamente "el mejor infoshow de la televisión en España", y que no aspira a replicar ni 'Sabor a ti' ni 'El programa de Ana Rosa'. Lo que se mantiene como incógnita es si contará con política, puesto que en un principio se aseguró que no, pero la propia presentadora y productora ha aclarado que "no hay líneas rojas".