Grindr cree que la cuenta de Brays Efe es falsa y la cierra por suplantación de identidad

El actor de 'Paquita Salas' Brays Efe ha querido compartir a través de su cuenta de Twitter una curiosa anécdota que le ha ocurrido en una de las Apps de citas más conocidas para ligar, Grindr. Y es que son muchos los que piensan que tener una cara conocida te facilita las cosas a la hora de conocer a alguien o intentar encontrar pareja, pero esto no es del todo así y lo hemos comprobado con la simpática confesión que ha realizado el actor.

Brays Efe, en una imagen de archivo

"Me bloquearon en Grindr por suplantación, porque la gente pensaba que me estaba haciendo pasar por mí. O sea, gracias, gracias, ¿quién soy? ¿Mario Casas?", escribía Efe, algo desconcertado. Minutos más tarde, Twitter se llenó de memes y bromas no solo de seguidores del actor en redes, también de otros famosos que decidieron aprovechar la ocasión para comentar experiencias similares que les habían ocurrido. Este fue el caso de Itziar Castro: "A mi me han comentado que hay gente que dice que me conoce para ligar, y lo más gracioso que lo han hecho para ligar con mi ex!", relataba la actriz en redes.

Me bloquearon en grindr por suplantación, porque la gente pensaba que me estaba haciendo pasar por mí. O sea, gracias, GRACIAS, ¿quién soy? ¿Mario Casas? — Brays Efe (@braysefe) December 1, 2019

Desde la ironía, Brays se quejaba de que el equipo que gestiona Glindr le hubiese cancelado su cuenta sin previo aviso, creyendo que alguien estuviese usurpando su identidad. El actor se convertía así en víctima de la estricta política de bloqueo de "cuentas falsas" que siguen este tipo de Apps, con el propósito de proteger a usuarios más famosos.

Parecidos razonables

José Corbacho ha bromeado sobre el parecido razonable que comparten el actor de 'Paquita Salas' con Ibai Llanos, el popular comentarista de la Liga de Videojuegos Profesional. Pero no ha sido el único, varios usuarios también han guaseado sobre el tema en Twitter: "Ah, pero ¿no eres Ibai Llanos?", preguntaban a Brays por redes.