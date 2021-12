Las tramas de 'Secret Story' se caracterizan por ir más allá de lo que ocurre dentro de la casa. Una de las indiscutibles protagonistas de la edición ha sido Adara Molinero, no solo por las batallas que ha vivido durante las nominaciones, sino por su ruptura con Gianmarco Onestini, hermano de uno de los concursantes. Precisamente, ambos dos volvieron a vivir un duro enfrentamiento con alguna que otra pulla en el camino.

Adara Molinero y Gianmarco Onestini, en 'Secret Story: Cuenta atrás'

Fue durante la trigésimo tercera entrega de 'Secret Story: Cuenta atrás', cuando Miguel Frigenti atizaba sin paliativos a la defensora de Cristina Porta, incluso llamándola "garrapata", al tiempo que el plató se deshacía en aplausos. Paralelamente, Gianmarco intentaba salir de la disputa, cerrando filas en torno al concurso de su hermano Luca Onestini.

Adara no paraba de dar la razón a su amigo, con su característica risa e ironía. Instantes después, el italiano habló de una relación real, pero "insana": "Mi hermano está malísimo", aseveró. Esas fueron las palabras detonantes que motivaron que Molinero se apresurase mostrar su rotunda y contundente opinión: "De verdad, el argumento de qué mal está. [...] He escuchado tantas tantas tantas veces por partes de este señor y de su hermano 'he sufrido tanto por amor'... De verdad, que esto huele tanto...", sentenció sin titubear.

¡Basta ya, de verdad!

La disputa dejaba ver que no solo estaban hablando dos adversarios televisivos, sino dos personas que tuvieron una relación en el pasado: "¡Basta ya, de verdad!", reiteró Adara, segundos antes de llamarles "repetitivos". Instantes después, Carlos Sobera se dispuso a introducir otro tema, mientras el audio de fondo dejaba escuchar que Gianmarco seguía lanzándole pullas a Molinero: "Tú no tienes emociones. Estás sin corazón, estás fría", finalizó.