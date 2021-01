El guiño a 'Paquita Salas' en el reencuentro de Yolanda Ramos y Belinda Washington en la final de 'TCMS 8'

Como es lógico, saber quién ganaría la octava edición era uno de los grandes alicientes para ver la final de 'Tu cara me suena', sin embargo había otros momentos muy esperados por los espectadores. Uno de ellos era ver la actuación de Yolanda Ramos, que acudió al plató como invitada para interpretar el tema "Es una lata el trabajar" junto a Belinda Washington. Imitando a Fernando Esteso y Luis Aguilé, la actuación no defraudó dando grandes momentos.

Belinda Washington y Yolanda Ramos, en la final de 'Tu cara me suena 8'

A mitad canción, Belinda llamó la atención a Yolanda por no estarlo haciendo tan bien como en los ensayos, en un juego que engaña al espectador pero que realmente también ocurre en la actuación original. Sin embargo, la humorista se defendía que cuando se pone solo le sale Junco, a quien imitó en la quinta edición del formato.

Ramos seguía defendiéndose alegando que no se le da bien lo que exige el programa: "Yo no soy buena imitadora, lo he dicho mil veces". Por ello, argumentó que "podría haber venido Blas Cantó, Lorena Gómez, Canco Rodríguez, Beatriz Luengo... Pero me han cogido a dedo, a morralla, lo que quedaba". Al mencionar estas palabras, Belinda le frenaba diciendo: "Yolanda, cariño, lo del dedo hoy no. Déjate de dedos. Hoy los dedos para adentro. Bueno, tampoco, déjalo", haciendo un claro guiño a la trama que ambas compartieron en la tercera temporada de 'Paquita Salas'.

El dedo y la trama de 'Paquita Salas'

En la tercera temporada de la serie de Netflix, Belinda, que es una de las representadas de Paquita Salas, está ligando con un hombre a quien le envía un video masturbándose. Este clip acaba filtrándose y haciéndose viral como "El dedo de Belinda". Noemí Argüelles, la comunity manager que interpreta Yolanda, propone darle la vuelta al tema sacando beneficio, por lo que acaban sacando el tema (con videoclip incluido) en el que canta "Cinco deditos tiene la Beli, uno de ellos se mete en la cuevi".