La batalla judicial que comenzó Mariló Montero podría costarles muy cara a Gustavo González y Diego Arrabal. Durante el 12 de enero de 2022, la presentadora de televisión conectó en directo con 'Cuatro al día' donde se detalló toda la situación. "Es la mayor indemnización de la Justicia española por intromisión al honor y vulneración del derecho de la intimidad", dijo Joaquín Prat, mientras Montero afirmaba con la cabeza. Un día después, 'Sálvame' trató la noticia con el propio paparazzi en plató, quien se mostraba muy preocupado.

Gustavo González y Mariló Montero

"Estoy preocupado. Habrá que esperar a la sentencia firme. Apelaremos, yo sigo creyendo en la justicia, pero en cualquier caso la demanda es en contra de una sociedad de la cual yo soy responsable jurídico con otro socio. Sigo confiando en la justicia y el recurso va a prosperar", expresaba González. "Mariló Montero ha ganado una sentencia condenatoria para Gustavo González y Diego Arrabal de 340.000 euros más costas", detallaba Paz Padilla.

El programa producido por La Fábrica de la Tele realizó un reportaje recogiendo toda la información. "Todo comenzó por fotografiar en topless a Mariló Montero y una amiga en Bora Bora. 50.000 euros por las fotos de Maldivas. 75.000 euros por las de Bora Bora. 50.000 euros por los daños derivados de la exhibición de la imagen de Mariló. 90.000 euros por los daños derivados de la divulgación y publicación de las falsas insinuaciones sobre su condición sexual en medios de comunicación", se detallaba, siendo un total de 265.000 euros en total más 75.000 euros para la mujer que la acompañaba en Bora Bora.

"No es periodismo"

Tras tratar el tema en 'Sálvame', María Patiño cargó contra Gustavo González de una forma muy contundente, "Nos imputa a nosotros porque somos los dueños de la agencia, pero nosotros no la hemos seguido, eso no es cierto", se justificaba el fotógrafo, desatando las críticas de su compañera. "Lo importante de todo esto es que se filtra el contenido de las fotos", señalaba la de 'Socialité'. "Gustavo es mi compañero, pero yo le doy la razón a Mariló. Voy con ella en esto porque hay que luchar y defender la propiedad privada. Hay un límite en esto de los paparazzi, ¡Yo apoyo a mi compañera! Hacer fotos dentro de un bungalow no es hacer periodismo", recriminaba Patiño.