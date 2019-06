El supuesto "descuido" en la boda de Belén que ha sorprendido en 'Sábado deluxe': "Esto te corta el rollo"

Con la llegada de la esperadísima y comentada boda de Belén Esteban, Telecinco se volcó con la cobertura del evento, contando incluso con conexiones en directo durante la noche a través de 'Sábado deluxe'. Con ya varias horas de celebración a sus espaldas, el programa presentado por Jorge Javier Vázquez contó con la presencia ante las cámaras de Jordi González, David Valldeperas y Carlota Corredera en medio de la celebración. Una conexión en la que el primero lanzó una sorprendente revelación sobre la seguridad del evento.

Jorge Javier, Carlota Corredera, David Valldeperas y Jordi González en 'Sábado deluxe'

"A los camareros no les han requisado los móviles", desveló el presentador de 'Supervivientes' durante la conversación, tras lo que señaló que, incluso, algunos de ellos "los estarían utilizando" durante la celebración para pedir fotografías a algunos de los invitados. Una medida contraria a la que se habría aplicado a los invitados, que según contaron tanto Jorge Javier como Rafa Mora, tenían que entregar sus teléfonos a la entrada del recinto.

La revelación de Jordi González no cayó en saco roto entre los presentes en plató, que no dudaron en comentarlo una vez concluida la conexión. "Me parece una provocación", comentó Jorge Javier, antes de señalar que, de ser cierto, "estaba un poco fuera de lugar". "Es para cogerlos y ponerlos de patitas en la calle", opinó Rafa Mora, después de que uno de los presentes en plató apuntara a la posibilidad de que el responsable tendría un considerable "mosqueo" cuando se enterara.

"Hay mucha pasta en juego"

Los colaboradores se sumieron en un debate sobre lo correcto o no que era pedir una fotografía estando en plena boda, trabajando, aunque se tratara de una persona a la que uno admirase, algo ante lo que Jorge Javier se mostró especialmente crítico. Los presentes empezaron a debatir entonces la posibilidad de si se venderían o no las imágenes que los camareros hubieran tomado, ante lo que Rafa apuntó a la posibilidad de que "las subieran a las redes" o las "compartieran" con sus conocidos.

"Esa foto puede hacer mucho daño, porque hay mucha pasta en juego", opinó el colaborador. Jorge Javier señaló entonces que, de ser cierta la información de Jordi, sería una pena, puesto que estar sin móviles había sido para él como "estar en un mundo ideal, libre". "Esto te corta el rollo", opinó el presentador, mientras una de sus compañeras se mostraba optimista y apuntaba a la posibilidad de que fuera "algo circunstancial".